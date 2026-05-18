Lê Quang Liêm có suất chính thức dự Cúp thể thao điện tử thế giới 2026

Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam đã giành suất chính thức tham dự Cúp thể thao điện tử thế giới 2026 từ kết quả thi đấu tại Mỹ.

Lê Quang Liêm sẽ tới Saudi Arabia tham dự Cúp thể thao điện tử thế giới 2026 vào tháng 8. Ảnh: FIDE

Rạng sáng ngày 18-5, theo giờ Việt Nam, Lê Quang Liêm thi đấu những trận còn lại của mình tại giải cờ vua trên máy tính DreamHack Atlanta 2026 (Mỹ).

Trong lượt đấu lần này, Lê Quang Liêm bắt đầu từ tứ kết. Tại tứ kết, đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam vượt qua đại kiện tướng Oleksandr Bortnyk (Ukraine) với tỷ số 1-0. Chiến thắng giúp Lê Quang Liêm lọt vào bán kết.

Ở bán kết, Lê Quang Liêm thua 0-1 trước đại kiện tướng Serbia là Alexey Sarana. Vì vậy, Quang Liêm tiếp tục thi đấu những trận còn lại ở nhánh dành cho kỳ thủ thua trận. Trong nhánh này, Lê Quang Liêm vượt qua đại kiện tướng Andrey Esipenko 2-0 nhưng đã thua Alexey Sarana 0,5-1,5 khi tái đấu.

Chung cuộc, Lê Quang Liêm có vị trí hạng 3 tại giải DreamHack Atlanta 2026. Giải này có 32 kỳ thủ đã tranh tài. Kết quả giúp đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam giành suất chính thức góp mặt Cúp thể thao điện tử thế giới 2026 (Esports World Cup 2026 – EWC 2026).

Giải DreamHack Atlanta 2026 trao 4 vé cho 4 kỳ thủ xuất sắc nhất được tham dự Cúp thể thao điện tử thế giới 2026. EWC 2026 được diễn ra ở Saudi Arabia từ ngày 6-7 tới 23-8. Theo Ban tổ chức, EWC 2026 tổ chức 24 tranh tài môn thể thao điện tử và cờ vua là 1 trong các môn diễn ra nội dung thi đấu chính thức diễn ra trên máy tính. Đây là lần đầu, đại kiện tướng Lê Quang Liêm có suất chính thức tham gia EWC của thế giới.

MINH CHIẾN

