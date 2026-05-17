Giành 14 HCV, đội tuyển jujitsu Việt Nam xếp nhất bảng huy chương giải thế giới 2026

Các võ sĩ jujtsu Việt Nam đã hoàn thành giải vô địch thế giới 2026 (dành cho nội dung contact) ở Thổ Nhĩ Kỳ với vị trí số 1 toàn đoàn.

Đội tuyển jujitsu Việt Nam đứng nhất toàn đoàn tại Thổ Nhĩ Kỳ năm nay. Ảnh: TIẾN BÙI

Ban huấn luyện đội tuyển jujitsu Việt Nam chia sẻ từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chúng ta đã hoàn thành chương trình thi đấu vào tối ngày 17-5 (theo giờ Việt Nam) với vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương.

“Tại giải, các VĐV đã nỗ lực thi đấu để có được thành tích huy chương. Chúng tôi vẫn xem đây là một cuộc đấu tích lũy tốt nhất chuyên môn bởi trình độ của võ sĩ jujitsu thế giới đang ngày càng phát triển”, HLV trưởng Bùi Đình Tiến của đội tuyển jujitsu Việt Nam trao đổi.

Tại giải, đội tuyển jujitsu Việt Nam giành 14 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ xếp vị trí số 1. Hạng nhì là đội Turkmenistan (12 HCV, 11 HCB, 17 HCĐ) và hạng ba là Kazakhstan (10 HCV, 13 HCB, 16 HCĐ). Đã có 13 đội tại giải giành được huy chương.

Năm nay, giải vô địch thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ dành cho các nội dung của kỹ thuật contact (VĐV thi đấu kỹ thuật quật, khóa, siết bẻ, đối kháng). VĐV tham dự giải đã tranh tài nhóm hạng cân nam, nữ đối với kỹ thuật fullcontact và contact HIF. Ngoài hệ vô địch, giải còn tổ chức nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ U18 và U21.

Trong ngày cuối, võ sĩ Trần Hồng Ân là một trong những người giành thêm HCV đóng góp thêm thành tích chung bằng ngôi vô địch hạng cân 63kg nữ nội dung contact HIF U21. Toàn giải, đội tuyển ghi nhận các võ sĩ giành được HCV lần lượt là Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Lệ, Trần Hồng Ân, Hoàng Thị Nhật Quế, Đào Hồng Sơn, Nguyễn Thùy Duyên… Giải đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ đã có 245 võ sĩ của 16 đội trên toàn thế giới góp mặt.

MINH CHIẾN

