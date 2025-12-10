Đội tuyển jujitsu giành huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Võ sĩ đội tuyển jujitsu Việt Nam đã mang về tấm HCĐ và cũng là huy chương đầu tiên tại SEA Games 33-2025.

Võ sĩ jujitsu Việt Nam đã giành HCĐ nội dung biểu diễn duo show nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sáng ngày 10-12, đội tuyển jujitsu Việt Nam bước vào tranh tài các nội dung duo show (biểu diễn) đầu tiên.

Trong cuộc tranh tài, chúng ta có 2 võ sĩ Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích hoàn thành bài biểu diễn với kết quả 48 điểm. Thành tích giúp 2 tuyển thủ của Việt Nam có vị trí thứ 3, nhận HCĐ. Xếp nhất là đội Thái Lan 2 (51 điểm) còn hạng nhì là đội Thái Lan 1 (48,5 điểm).

“Đây là kết quả rất vui của chúng tôi. Tấm huy chương đầu tiên này có nhiều giá trị. Chỉ là tấm HCĐ nhưng nó mang nhiều ý nghĩa và chúng tôi sẽ cố gắng có kết quả tốt hơn trong những ngày tiếp theo. Chúng tôi thi đấu với cảm giác thoải mái, không căng thẳng và đạt tinh thần tốt nhất”, 2 tuyển thủ cùng chia sẻ sau khi giành được huy chương.

Như vậy các võ sĩ của nhóm đội tuyển võ thuật của Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục là những người mang về thành tích huy chương đầu tiên ở SEA Games.

Đội tuyển jujitsu Việt Nam còn tranh tài các hạng cân dành cho nội dung fighting trong ngày 10-12. Chúng ta sẽ có Đào Hồng Sơn, Lê Kiên (62kg nam), Đặng Đình Tùng, Văn Sửu (77kg nam), Triệu Thị Hải Yến, Phụng Mùi Nhình (52kg nữ), Hà Thị Ánh Uyên, Vũ Thị Anh Thư (63kg nữ) thi đấu fighting.

Hình ảnh các tuyển thủ giành tấm HCĐ sau bài biểu diễn nữ:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)