10 tay vợt bóng bàn sang Thái Lan tranh HCV SEA Games 33

Thành viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam lên đường tới Thái Lan bước vào tranh tài SEA Games 33-2025 với nhiệm vụ giành thành tích cao nhất.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh là gương mặt hàng đầu của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH DÂN

10 tay vợt của đội tuyển bóng bàn Việt Nam gồm Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc và Mai Hoàng Mỹ Trang chính thức lên đường sang Thái Lan vào buổi sáng ngày 10-12.

Trước giờ lên đường tranh tài SEA Games 33-2025, đội tuyển đã hoàn tất sự chuẩn bị chuyên môn và giữ tinh thần đoàn kết tránh ảnh hưởng vào thành tích chung. Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam cũng thông qua những nội dung đăng ký và lựa chọn tay vợt phù hợp tranh tài. Trong đó, nội dung đơn nam dự kiến sẽ đăng ký tay vợt Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Đức Tuân góp mặt còn nội dung đơn nữ có Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Thị Nga.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã giành HCV nội dung đôi nam nữ tại SEA Games 32-2023 (Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc). Tại SEA Games 33-2025, Ban huấn luyện đặt chỉ tiêu phấn đấu giành tối thiểu 1 HCV. Trong đó các tay vợt nỗ lực bảo vệ thành tích từng có ở SEA Games 32-2023.

Môn bóng bàn của SEA Games 33-2025 được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan). Ban huấn luyện sẽ tham dự phiên họp kỹ thuật với Ban tổ chức trước khi vào thi đấu chính thức. Đây là phiên họp quan trọng để từng đội tuyển xác định nội dung và VĐV đã đăng ký trước đó.

Trong các tay vợt tham dự SEA Games 33-2025 của bóng bàn Việt Nam, Mai Hoàng Mỹ Trang là gương mặt kỳ cựu, nhiều kinh nghiệm nhất. 18 năm trước, năm 2007, Mai Hoàng Mỹ Trang đã góp mặt tại SEA Games tổ chức ở Thái Lan. Bây giờ, cô tiếp tục trở lại thi đấu trên đất Thái. Tại SEA Games năm 2007, Mai Hoàng Mỹ Trang từng giành HCĐ nội dung đồng đội nữ.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ góp mặt 7 nội dung tại SEA Games 33-2025 gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Môn bóng bàn tổ chức từ ngày 12 tới 19-12.

MINH CHIẾN