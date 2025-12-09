Khai mạc SEA Games 33, bắt đầu ngày hội của thể thao khu vực

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33-2025) chính thức khai mạc tối ngày 9-12, qua đó ngày hội thể thao của khu vực sẽ diễn ra trong những ngày tới đây.

SEA Games 33-2025 chính thức khai mạc, bước vào tranh tài tại Thái Lan. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Chương trình Lễ khai mạc SEA Games 33-2025 tổ chức trên sân vận động quốc gia Rajamangala (Thái Lan) đã diễn ra với sự chào mừng của chủ nhà Thái Lan gởi tới các quốc gia tham dự.

Khởi đầu của Lễ khai mạc, chủ nhà Thái Lan mang tới cho khán giả những hình ảnh của 32 kỳ SEA Games đã diễn ra trước đó. Kết hợp với đó là sự kết hợp của các chương trình âm nhạc kết hợp cùng ánh sáng trên sân vận động.

Tại Lễ khai mạc SEA Games 33-2025, nghi thức thắp đài lửa do võ sĩ taekwondo từng 2 lần vô địch Olympic Panipak Wongpattanakit đảm nhiệm. Nữ tuyển thủ đã thắp lửa lên đài nhỏ, sau đó một đài lửa lớn hơn cũng phát sáng, mang tính tượng trưng thay vì lửa thật. Đây là lần đầu tiên, SEA Games dùng đài lửa không phải lửa thật do Ban tổ chức hướng tới một Đại hội Xanh. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Thái Lan đã phát biểu chính thức khai mạc Đại hội thể thao lần thứ 33 của Đông Nam Á. SEA Games 33-2025 sẽ tranh tài các nội dung chính thức từ ngày 10-12 tới 20-12.

Trong Lễ khai mạc SEA Games 33-2025, Đoàn thể thao các quốc gia đã tiến hành diễu hành qua lễ đài và Đoàn thể thao Việt Nam với các thành viên tiêu biểu đã tham dự buổi lễ. Thành viên thể thao Việt Nam mang tới những hình ảnh đẹp nhất trước bạn bè trong khu vực.

Hình ảnh Lễ khai mạc được phóng viên ghi lại:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)