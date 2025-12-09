Người Thái Lan đổ về sân Rajamangala dự khai mạc SEA Games 33

Hơn 1 tiếng trước khi SEA Games 33 chính thức khai mạc, từng dòng người háo hức từ khắp nơi đổ về sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Người Thái Lan rực rỡ đổ về sân Rajamangala theo dõi lễ khai mạc SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Không khí mong chờ sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á khiến khu vực quanh tổ hợp thể thao Hua Mak trở nên quá tải, giao thông ùn ứ kéo dài dù lực lượng an ninh nỗ lực điều tiết, phân luồng trước đó.

Dẫu vậy, trở ngại về giao thông không thể ngăn từng nhóm người hâm mộ với quốc kỳ và trang phục Thái Lan tiến vào khu vực tổ hợp thể thao Hua Mak. Ban tổ chức bố trí các gian hàng ăn uống, trò chơi và khu trưng bày tạo nên bầu không khí lễ hội tưng bừng. Người dân địa phương đầy phấn khích khi đất nước của họ có lần thứ tư đăng cai SEA Games.

Người hâm mộ chờ xếp hàng ở bên ngoài sân Rajamangala. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dù sân Rajamangala có sức chứa hơn 50.000 người, nhưng chỉ khoảng hơn 1 vạn người được phép vào bên trong theo dõi trực tiếp lễ khai mạc do nhiều khu vực khán đài dành cho thiết bị trình diễn quy mô lớn.

An ninh trước sân được siết chặt tối đa. Người hâm mộ, phóng viên được chỉ định tác nghiệp phải qua hai lớp kiểm tra với máy quét bố trí dày đặc, túi xách, máy ảnh, laptop và vật dụng cá nhân đều được kiểm tra kỹ.

Việc kiểm soát người ra vào sân Rajamangala được thực hiện nghiêm ngặt đến mức nhiều phóng viên dù có thẻ tác nghiệp nhưng không đăng ký trước vẫn phải đứng ngoài khu vực sự kiện. Chỉ 7 phóng viên ảnh Việt Nam, trong đó có báo Sài Gòn Giải Phóng, đủ điều kiện tác nghiệp.

Phóng viên ảnh Dũng Phương cùng các đồng nghiệp đến từ Việt Nam tác nghiệp lễ khai mạc SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Từ trưa, phóng viên ảnh Võ Thành Dũng Phương đã hoàn thành các thủ tục tại Trung tâm báo chí (MPC), được phổ biến quy định rồi di chuyển bằng xe buýt của Ban tổ chức vào sân Rajamangala để tác nghiệp lễ khai mạc.

Lễ khai mạc bắt đầu lúc 19 giờ, kéo dài hơn hai tiếng với 5 chương trình nghệ thuật chính.

Một số hình ảnh không khí trước lễ khai mạc SEA Games 33:

Dòng người đổ về sân Rajamangala

Người Thái Lan háo hức chờ đến lễ khai mạc SEA Games 33

Một nhân viên an ninh hỗ trợ một người lớn tuổi vào bên trong sân

Xe dẫn các đoàn thể thao về tập kết ở sân Rajamangala chờ diễu hành

Các tình nguyện viên chờ đón các đoàn thể thao

An ninh được thắt chặt

Bên trong sân Rajamangala trước lễ khai mạc SEA Games 33

Chó nghiệp vụ được sử dụng cho sự kiện quan trọng nhất SEA Games 33

HỮU THÀNH - DŨNG PHƯƠNG (từ Bangkok, Thái Lan)