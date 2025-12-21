Những gương mặt vàng rạng danh thể thao TPHCM

Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại hành trình tranh tài ở SEA Games 33-2025 và đọng lại đã có những tấm HCV giá trị được nhiều tuyển thủ của thể thao TPHCM mang lại.

Nguyễn Hồng Trọng (đỏ) đã có tấm HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi đánh giá rất cao nỗ lực của từng VĐV thể thao TPHCM thi đấu và giành thành tích qua các nội dung đã tranh tài. Mỗi kết quả huy chương của các em là sự đúc kết từ chuẩn bị và tập trung thi đấu mang vinh quang về cho Tổ quốc”, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM – ông Nguyễn Nam Nhân đã chia sẻ tại Thái Lan.

Lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam đánh giá, thành tích của các HLV, VĐV thể thao chúng ta được ghi nhận tích cực đối với các môn, nội dung thuộc chương trình Olympic đã tổ chức tại SEA Games 33-2025. Trong đó, có 59 tấm HCV được VĐV Việt Nam giành được ở môn, nội dung Olympic trong Đại hội lần này. Nhiều tuyển thủ của TPHCM đã đóng góp những kết quả quan trọng, có giá trị trong nhóm môn Olympic cho thể thao Việt Nam.

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đã hoàn thành mục tiêu giành HCV đầu tiên trong sự nghiệp trên đấu trường SEA Games. Tại Thái Lan năm nay, cô đạt HCV bài bắn 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ (thi đấu cùng Nguyễn Tâm Quang). Nữ xạ thủ của thể thao TPHCM bày tỏ rằng kết quả HCV lần này có ý nghĩa quan trọng cho mình bởi sau nhiều kỳ vọng, cá nhân Mộng Tuyền hoàn thành mục tiêu đề ra. Ngoài HCV, Mộng Tuyền còn giành thêm 1 HCB nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ và 1 HCĐ 10m súng trường hơi cá nhân nữ. Đây là nội dung từng giúp Mộng Tuyền giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Sàn đấu kiếm của SEA Games 33-2025 đã chứng kiến tấm HCV đầy cảm xúc của Nguyễn Phước Đến ở chung kết kiếm 3 cạnh nam. Có lẽ, chiến thắng ngoài ý nghĩa là thành tích đóng góp thêm vào bảng tổng sắp huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam thì nó còn là dấu ấn của cá nhân Phước Đến. Đây là lần đầu tiên, kiếm thủ của thể thao TPHCM giành HCV cá nhân tại 1 kỳ Đại hội Đông Nam Á. “Tôi thật sự xúc động với chiến thắng này. Tôi vượt qua đối thủ ở điểm số sít sao. Tấm HCV này rất có giá trị với tôi”, Phước đến đã trải lòng tại Thái Lan sau khi nhận HCV.

Xạ thủ Mộng Tuyền và đồng đội Tâm Quang giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Thảo Vy và đồng đội đã giành HCV quý giá tại trận chung kết bóng ném nữ trước đội chủ nhà Thái Lan. Thảo Vy là gương mặt không xa lạ của thể thao TPHCM và đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam. Lần tham dự SEA Games 33-2025 này, cô là một trong những cầu thủ quan trọng của đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam.

Đứng trước đối thủ Aziz Hidayat Tumakaka (Indonesia) tại chung kết hạng cân 54kg nam, Nguyễn Hồng Trọng đã tung đòn chính xác ghi điểm và vượt lên giành chiến thắng thuyết phục, giành HCV cho đội tuyển taekwondo Việt Nam. Chiến thắng được bản thân võ sĩ chia sẻ chính là kết quả từ sự tập trung trong chuẩn bị cùng quyết tâm phải giành được thành tích tốt nhất đề ra trước khi sang Thái Lan tranh tài.

Cặp tay chèo Nguyễn Phú và Hoàng Văn Đạt là những người giành tấm HCV duy nhất trong các nội dung nam mà đội tuyển rowing Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33-2025. 2 tay chèo về nhất nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ. Đánh giá về thành tích thi đấu của VĐV, lãnh đội đua thuyền Việt Nam – bà Dương Hồng Hạnh khẳng định kết quả thi đấu đã là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự đầu tư của thể thao Việt Nam cùng đơn vị chủ quản dành cho các tuyển thủ. Vì thế, mỗi kết quả huy chương đều mang lại giá trị lớn.

Nguyễn Văn Khánh Phong đã tranh tài và có kết quả cao nhất ở SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Sàn đấu SEA Games 33-2025 còn chứng kiến những tấm HCV giá trị của nhiều tuyển thủ TPHCM. Có thể kể tới ngôi vô địch hạng cân 84kg nam karate của Nguyễn Thanh Trường; HCV hạng cân 80kg nam pencak silat của Nguyễn Tấn Sang; HCV cờ vua đồng đội nữ của Bạch Ngọc Thùy Dương; HCV ngựa vòng TDDC của Đặng Ngọc Xuân Thiện; HCV vòng treo TDDC của Nguyễn Văn Khánh Phong; HCV tiếp sức 4x1.500m bơi mặt nước mở của Nguyễn Khả Nhi…

MINH CHIẾN