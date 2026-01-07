UBND thành phố Hà Nội tuyên dương khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích SEA Games 33

Các thành viên của thể thao thủ đô đã được tuyên dương khen thưởng với tổng thưởng lên tới 3 tỷ đồng.

Các VĐV thể thao Hà Nội được khen thưởng trước thành tích cao tại SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐẶNG NGỌC TÚ

Chiều ngày 7-1, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng các HLV, VĐV thể thao Hà Nội đã đạt thành tích SEA Games 33-2025.

Tại buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ghi nhận nỗ lực tập luyện thi đấu và giành thành tích cao của các HLV, VĐV thể thao thủ đô, qua đó đóng góp vào kết quả chung của Đoàn thể thao Việt Nam.

Thể thao Hà Nội đã có 210 thành viên (1 cán bộ đoàn, 40 HLV, 169 VĐV) trong Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025. Kết thúc tranh tài tại Thái Lan, các VĐV thể thao Hà Nội giành 79 huy chương, gồm 29 HCV, 23 HCB, 27 HCĐ. Trong khi đó, Đoàn thể thao Việt Nam đã đạt tổng thành tích 87 HCV, 81 HCB, 110 HCĐ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà nhấn mạnh kết quả mà HLV, VĐV thể thao Hà Nội đạt được tại SEA Games 33-2025 là phần thưởng cao quý, xứng đáng cho sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, kiên trì, bền bỉ không ngừng của từng HLV, VĐV trong thời gian qua.

Đồng thời, đây là kết quả của sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện hết mình từ gia đình và người thân các HLV, VĐV. Thành tích khẳng định hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và đầu tư bài bản của thành phố đối với chiến lược phát triển thể dục, thể thao Thủ đô, đặc biệt là định hướng phát triển thể thao thành tích cao trong nhiều năm qua theo hướng chuyên nghiệp, từng bước vươn tới đấu trường châu Á và thế giới.

Thay mặt các VĐV, tuyển thủ TDDC Đinh Phương Thành đã gởi lời cám ơn tới sự động viên tinh thần của lãnh đạo thành phố đối với thành tích thi đấu. Tuyển thủ Đinh Phương Thành khẳng định mỗi VĐV ra thi đấu đều nỗ lực hết sức, mang vinh quang về cho tổ quốc.

MINH CHIẾN