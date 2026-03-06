208 võ sĩ so tài tại Giải vô địch Kurash bãi biển quốc gia 2026

Ngày 6-3, Giải vô địch Kurash bãi biển quốc gia lần thứ 2 năm 2026 chính thức khai mạc tại phường Vũng Tàu (TPHCM), quy tụ 208 vận động viên của 12 đoàn trên cả nước tham dự, tranh tài 19 bộ huy chương.

Giải đấu thu hút 208 vận động viên tham gia

Ở nội dung nam, các vận động viên thi đấu các hạng cân: dưới 50kg, dưới 55kg, dưới 60kg, dưới 66kg, dưới 73kg, dưới 81kg, dưới 90kg, dưới 100kg và trên 100kg. Nội dung nữ gồm các hạng cân từ dưới 42kg đến trên 87kg.

Riêng đội tuyển TPHCM tham gia gần 40 vận động viên và 7 huấn luyện viên, thi đấu ở tất cả các hạng cân.

Theo ông Nguyễn Hữu An, phụ trách bộ môn Kurash (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), đây là lần thứ hai Giải Kurash bãi biển quốc gia được tổ chức. Giải năm nay quy tụ nhiều vận động viên có chuyên môn tốt, trong đó có những gương mặt từng thi đấu tại các giải quốc gia.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị tham gia rhi đấu

Ban tổ chức cho biết, giải đấu là dịp để tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển Kurash quốc gia tham dự các giải quốc tế trong năm 2026, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện môn võ này trên phạm vi cả nước.

“Dù kurash bãi biển không nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026, nhưng việc duy trì sân chơi quốc gia vẫn được xem là bước quan trọng để phát triển phong trào và nâng cao chất lượng vận động viên trong thời gian tới", ông Nguyễn Hữu An nhận định.

Thi đấu ở nội dung nam hạng cân dưới 55kg giữa đội Thanh Hóa (xanh dương) - Vĩnh Long (xanh lá).

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng loại đầu tiên đã diễn ra ở các hạng cân nam dưới 50kg, dưới 55kg, dưới 60kg và nữ dưới 70kg, dưới 78kg, dưới 87kg, trên 87kg. Các trận đấu diễn ra với nhiều tình huống ra đòn dứt khoát, tạo không khí thi đấu sôi nổi ngay trong ngày khai mạc.

Các trận đấu diễn ra sổi nổi sau lễ khai mạc

Nội dung thi đấu nữ ở hạng cân dưới 78 kg

Giải đấu diễn ra đến hết ngày 9-3.

TRÚC GIANG