Thể thao Việt Nam tiếp nhận nhiều bài học giá trị từ chuyên gia nước ngoài

Trong quá trình làm việc về chuyên môn, các chuyên gia luôn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình mà từ đó VĐV, HLV của Việt Nam được tích lũy rất nhiều từ họ.

Chuyên gia Mông Cổ của đội tuyển bắn súng Việt Nam (thứ 2, từ phải qua) đã có những dấu ấn chuyên môn thời gian qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chuyên gia Park Chae-soon (Hàn Quốc) được xem là 1 trong những chuyên gia ngoại có tên tuổi và thành tích trước khi sang Việt Nam làm việc. Ở vai trò của người làm chuyên môn, ông Park Chae-soon từng huấn luyện học trò giành HCV tại Olympic cũng như đã đảm trách vai trò HLV trưởng các tổ nội dung của đội tuyển Hàn Quốc từ 2016 tới 2021.

Từ năm 2026, vị chuyên gia Hàn Quốc đã chia tay đội tuyển bắn cung Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò Việt Nam của ông thầy Park Chae-soon từng cho rằng mỗi bài tập, phương pháp chuẩn bị chuyên môn của chuyên gia giúp họ được tích lũy kinh nghiệm rất nhiều. Cung thủ Lê Quốc Phong từng trao đổi: “Chuyên gia có cách thức huấn luyện khá tỉ mỉ. Đặc biệt, mỗi buổi tập là phải hoàn thành đủ số lượt tập. Với những yếu tố kỹ thuật, tôi và mỗi người học được nhiều từ thầy vì đó là cách chuẩn bị dành cho thể thao chuyên nghiệp”.

Với đội tuyển đấu kiếm, chuyên gia Andrey Klyushin (Nga) là 1 người có trình độ. Trải qua những lần làm HLV trưởng đội đấu kiếm Anh, Đan Mạch hay Singapore rồi sang Việt Nam làm việc, chuyên gia Andrey Klyushin là người được khẳng định cao về chuyên môn trong kiếm liễu. Rất nhiều đánh giá được nhìn nhận trực tiếp từ thành tích mà chuyên gia mang lại cho VĐV.

Với bản thân mỗi kiếm thủ, họ được cơ hội tập luyện với HLV có phương pháp huấn luyện khoa học như ông Andrey Klyushin đã là dịp tốt để tự học cho mình.

“Từ bài huấn luyện của chuyên gia, chúng tôi biết được thêm những kỹ thuật nhỏ để bước vào trận là tìm ra những điểm có thể tấn công ghi điểm trước đối thủ”, tuyển thủ nội dung kiếm liễu của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã trao đổi tại SEA Games 33-2025.

Trong khi đó, chuyên gia Byambajav Altantsetseg (Mông Cổ) lại là người khá điềm tĩnh trên mọi góc độ khi điều chỉnh xạ thủ nữ (trong đó có Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang…) tại các giải đấu quốc tế. Đầu năm 2025, trong ngày đầu tiên bắt tay vào làm việc với các xạ thủ nội dung súng ngắn nữ của đội tuyển bắn súng Việt Nam, chuyên gia Byambajav Altantsetseg đã dành đủ thời gian để hiểu từng học trò mà mình sẽ đồng hành trong một hành trình dài phía trước.

Cứ thế, mỗi buổi tập của xạ thủ súng ngắn nữ là có sự điều chỉnh của vị nữ chuyên gia người Mông Cổ này. Trong chia sẻ của mình, xạ thủ Trịnh Thu Vinh từng cho rằng chuyên gia Byambajav có điểm mạnh là giúp VĐV đạt được sự bình tĩnh khi thi đấu. Mỗi điều chỉnh của chuyên gia đều được các xạ thủ ghi kỹ trong cuốn sổ tay và đó như cẩm nang giúp họ có thêm nhắc nhở khi đứng trước bục bắn thi đấu chính thức.

Sau mỗi năm, Cục TDTT Việt Nam luôn có sự đánh giá chuyên môn từ những chuyên gia nước ngoài được mời làm việc tại các đội tuyển thể thao quốc gia. Từng sự đánh giá đều được đưa ra ở nhiều góc độ và tập trung trên hết vẫn là sự hiệu quả hay chưa về thành tích.

Thực tế, có những chuyên gia sẽ chưa phù hợp nên thể thao Việt Nam thực hiện thay đổi. Tuy nhiên, những HLV đã làm công tác huấn luyện đều có kinh nghiệm của mình và VĐV Việt Nam học được nhiều bài học từ chuyên gia để làm tốt thành tích cho mình là một điều thành công cho thể thao Việt Nam.

Năm 2026, đội tuyển điền kinh Việt Nam đang là 1 trong những đội thể thao quốc gia (ngoài bóng đá) có sự đầu tư kỹ đối với lực lượng chuyên gia. Ban huấn luyện hiện đang có 1 chuyên gia Bulgaria và 1 chuyên gia Ukraine tập trung làm công tác huấn luyện tại nội dung 400m.

MINH CHIẾN