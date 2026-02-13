Cầu lông

Đội tuyển cầu lông Việt Nam có 2 ứng viên chuyên gia mới

Đội tuyển cầu lông Việt Nam đang xem xét chuyên môn của chuyên gia mới để có quyết định phù hợp.

Cầu lông Việt Nam đang có các ứng viên thay thế chuyên gia Hariawan. Ảnh: VBF
Theo tìm hiểu, hiện tại, đội tuyển cầu lông Việt Nam có 2 chuyên gia ứng cử ký hợp đồng làm việc. Một chuyên gia quốc tịch Indonesia và một chuyên gia quốc tịch Hàn Quốc. Tuy nhiên, cầu lông Việt Nam chưa quyết định chính thức ký hợp đồng với chuyên gia nào do còn xem xét kỹ về chuyên môn.

Kết thúc năm 2025, chuyên gia Hariawan (Indonesia) quyết định về nước, chia tay đội tuyển cầu lông Việt Nam. Vì thế, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn cầu lông Việt Nam xúc tiến tìm chuyên gia mới cho các tay vợt. Ưu tiên hàng đầu của đội tuyển cầu lông Việt Nam là chuyên gia phải phù hợp với VĐV Việt Nam, đồng thời có thể nâng cao trình độ cho các gương mặt trọng điểm.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam kết thúc tập luyện ngày 13-2 để thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026 theo quy định của nhà nước. Dự kiến, đội sẽ trở lại hội quân vào ngày 26-2.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam đang thực hiện tập huấn các tuyến chuyên môn ở điểm tập luyện tại Bắc Ninh. Tay vợt hàng đầu của cầu lông nữ Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh đang tập luyện tại đây.

Khi làm việc cùng đội tuyển cầu lông Việt Nam, chuyên gia Hariawan được đánh giá phù hợp với các tay vợt dẫu vậy chúng ta vẫn mong muốn một HLV có thể tạo được sự đột phá hiệu quả hơn nữa. Năm nay, đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ tham dự ASIAD 20 do đó việc sớm có chuyên gia nước ngoài tập luyện chuyên môn được yêu cầu triển khai.

MINH CHIẾN

