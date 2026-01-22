Nguyễn Thùy Linh vào tứ kết đơn nữ giải cầu lông tại Indonesia

Tay vợt của cầu lông Việt Nam đã tiếp tục giành chiến thắng để ghi tên mình vào vòng tứ kết đơn nữ giải đấu đang diễn ra ở Indonesia.

Nguyễn Thùy Linh đang lấy lại phong độ sau SEA Games 33-2025 vừa qua tại Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau chiến thắng tại vòng đầu tiên nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh giữ ổn định phong độ để có thêm kết quả khả quan trong ngày 22-1 tại giải cầu lông quốc tế Indonesia Masters 2026 đang tổ chức ở Indonesia.

Tại vòng 2 đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh đã đọ sức trước hạt giống số 7 của giải là Chiu Pin-Chian (Đài Bắc Trung Hoa). Chấp nhận để đối phương giữ thế chủ động trong từng ván đấu, tuy nhiên, Thùy Linh chơi chắc chắn phòng thủ nhằm hóa giải các quả đập tấn công từ tay đập người Đài Bắc Trung Hoa.

Trong ván đầu, 2 tay vợt thi đấu khá giằng co nhưng Thùy Linh tận dụng được thời điểm quan trọng để vượt lên thắng 21/17. Ván thứ 2, từng bên đều giữ sự tập trung và ghi điểm mỗi khi có lợi thế giao cầu. Ván đấu diễn ra trước sự so kè của Thùy Linh và Chiu Pin-Chian. Nhưng một lần nữa, Thùy Linh biết cách vượt qua giai đoạn căng thẳng để giành chiến thắng với tỷ số 23/21.

Chung cuộc, Nguyễn Thùy Linh có thắng lợi 2-0. Cô giành quyền vào tứ kết để gặp đối thủ Pitchamon Opatniputh (Thái Lan).

Giải cầu lông quốc tế Indonesia Masters 2026 sẽ kéo dài tới ngày 25-1. Đây là giải có cấp độ BWF World Tour Super 500 của cầu lông thế giới. Nguyễn Thùy Linh không được xếp hạt giống tại giải nhưng cô lọt tới tứ kết đơn nữ do vậy cơ hội tăng bậc trên bảng xếp hạng BWF là khả quan. Trước giải đấu tại Indonesia, Thùy Linh đã thi đấu ở Ấn Độ. Cô vừa được tăng bậc để trở lại hạng 21 thế giới.

MINH CHIẾN