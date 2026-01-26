Nguyễn Hải Đăng tranh tài ở giải cầu lông Thailand Masters 2026

Tay vợt cầu lông Nguyễn Hải Đăng sẽ được thực hiện các chương trình chuyên môn mới năm 2026 và ngay tuần này sẽ lên đường thi đấu quốc tế.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng bắt đầu chương trình chuẩn bị chuyên môn hướng vào các nhiệm vụ quan trọng của cầu lông TPHCM trong năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam đã chia sẻ: “Trong đợt tập huấn đầu năm mới 2026, Nguyễn Hải Đăng chưa có mặt. Tay vợt sẽ được thực hiện một số đợt tập trung để chuẩn bị cho giải đấu cụ thể của đội tuyển quốc gia. Trong thời gian năm nay, Hải Đăng sẽ chuẩn bị chuyên môn với các kế hoạch của thể thao TPHCM”.

Cùng trong trao đổi, phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) Khoa Trung Kiên cho biết: “Chúng tôi vẫn có những kế hoạch đối với Hải Đăng. Đội tuyển cầu lông Việt Nam và đơn vị TPHCM sẽ kế hợp những chương trình chuyên môn để tay vợt có được giải đấu phù hợp nhất”.

Hải Đăng đã có mặt tại Thái Lan lúc này, sẵn sàng tham dự giải Thailand Masters 2026 trong cấp độ BWF World Tour Super 300 cầu lông thế giới. Theo đánh giá của Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam, đây là cấp độ phù hợp với chuyên môn của tay vợt người TPHCM trong thời điểm hiện tại. Hải Đăng đã tham dự SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, tay vợt không giành kết quả tốt nhất ở nội dung đơn nam. Trở lại Thái Lan thi đấu, chắc chắn Hải Đăng muốn cải thiện hơn về chuyên môn cho mình. Giải Thailand Masters 2026 là giải quốc tế đầu tiên mà Hải Đăng góp mặt từ sau SEA Games 33-2025.

Với những sự chia sẻ của Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam có thể hiểu, Hải Đăng sẽ được đơn vị chủ quản dồn sức chuẩn bị hướng đến Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Cách đây 4 năm, Hải Đăng xuất sắc giành HCV nội dung đơn nam ở Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Vì thế, nhiệm vụ hàng đầu của tay vợt này là bảo vệ vị trí số 1 đang nắm giữ. Tương tự các tay vợt khác trong nước, Nguyễn Hải Đăng bước vào giai đoạn của 11 tháng chuẩn bị chuyên môn trước khi chính thức tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

“Đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ có một số nhiệm vụ quan trọng như giải vô địch châu Á, giải vô địch thế giới 206 và ASIAD 20. Các tay vợt có phong độ tốt nhất sẽ được sự tuyển chọn góp mặt từng giải đấu trên”, đại diện bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) trao đổi thêm.

Nguyễn Hải Đăng tự tin trở lại tranh tài các giải trong năm 2026 với thành tích khả quan nhất. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Năm ngoái, ngoài đấu trường SEA Games 33-2025, Nguyễn Hải Đăng đã được tham dự 11 giải đấu quốc tế trong nhiều cấp độ nhằm tăng cường chuyên môn. Trong đó, kết quả tốt nhất của Hải Đăng là vị trí hạng 3 đơn nam ở các giải Al Ain Masters 2025 (UAE) và Indonesia Masters II 2025 (Indonesia).

Năm nay, giới chuyên môn chờ đợi nhiều kết quả có giá trị mà Hải Đăng có thể đạt được cho mình. Trên hết, tay vợt cần đảm bảo thứ hạng trên bảng xếp hạng BWF bởi cầu lông Việt Nam bắt đầu kế hoạch chuẩn bị để tranh suất Olympic năm 2028. Hiện tại, Nguyễn Hải Đăng giữ hạng 72 thế giới và là tay vợt nam Việt Nam có vị trí tốt nhất ở BWF.

Giải cầu lông Thailand Masters 2026 sẽ tranh tài từ ngày 27-1 tới 1-2. Nguyễn Hải Đăng tham dự vòng sơ loại đơn nam. Đối thủ tại trận đầu tiên của Hải Đăng là Zhu Xuan Chen (Trung Quốc). Nguyễn Thùy Linh đã đăng ký sơ bộ góp mặt giải này nhưng rút lui để chuẩn bị cho giải quốc tế trong tháng 2 của mình.

MINH CHIẾN