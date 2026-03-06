Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Thùy Linh được trao suất tham dự giải vô địch châu Á 2026

Đội tuyển cầu lông Việt Nam có 8 tay vợt được trao suất chính thức tham dự giải vô địch châu Á 2026, tron đó có Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thùy Linh.

Nguyễn Hải Đăng đã chính thức có suất góp mặt giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, Liên đoàn cầu lông châu Á đã trao suất cho 8 tay vợt được góp mặt giải vô địch châu Á 2026.

Theo quy định, dựa trên vị trí tại bảng xếp hạng thế giới của từng tay vợt, chúng ta được suất trực tiếp (mỗi nội dung nhận 1 suất) gồm Nguyễn Hải Đăng (đơn nam), Nguyễn Thùy Linh (đơn nữ), Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh (đôi nam), Phạm Thị Khánh/Phạm Thị Diệu Ly (đôi nữ), Phan Văn Trường/Bùi Bích Phương (đôi nam nữ).

Giải cầu lông vô địch châu Á 2026 được tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 7-4 tới 12-4. Các tay vợt của Việt Nam đã được trao suất sẽ chuẩn bị chuyên môn để góp mặt giải đấu này. Giải đấu cũng là một cơ hội để cầu lông Việt Nam nắm bắt đối thủ trước khi góp mặt ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly có suất tham dự đôi nữ giải châu Á năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn cầu lông Việt Nam và Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ xác nhận danh sách VĐV chính thức với Ban tổ chức giải vô địch châu Á 2026 trong ngày 6-3.

Tháng 2 vừa qua, giải vô địch châu Á 2026 dành cho nội dung đồng đội đã diễn ra tại Trung Quốc. Đội tuyển cầu lông Việt Nam không góp mặt giải này. Tại giải trên, đội nam Nhật Bản và nữ Hàn Quốc đã giành ngôi vô địch.

Năm ngoái, cầu lông Việt Nam cũng có 8 gương mặt được trao suất thi đấu giải vô địch châu Á 2025 nhưng không có tay vợt nào giành được huy chương ở nội dung của mình.

MINH CHIẾN