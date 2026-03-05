Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tiếp tục tranh tài tại giải cầu lông Thụy Sỹ mở rộng 2026

Tay vợt nữ số 1 của cầu lông Việt Nam sẽ di chuyển tới Thụy Sỹ sau khi dừng bước đáng tiếc tại giải cầu lông toàn Anh 2026.

Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu tiếp tục giải tại Thụy Sỹ sau khi chưa thành công ở Anh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh đã sớm khép lại hành trình thi đấu ở giải cầu lông toàn Anh (All England Open) 2026 khi không thể vượt qua đối thủ Line Christophersen (Đan Mạch) ngay tại vòng đầu tiên. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về tay vợt của Đan Mạch.

Giải cầu lông toàn Anh 2026 là sự khởi đầu của Thùy Linh trong chuỗi hành trình tham dự các giải ở châu Âu trong đầu năm nay.

Cô sẽ lên đường sang Thụy Sỹ để góp mặt tại giải Thụy Sỹ mở rộng 2026 từ ngày 10 tới 15-3. Giải đấu tại Anh có cấp độ BWF World Tour Super 1.000 nhưng giải tại Thụy Sỹ chỉ ở cấp độ BWF World Tour Super 300. Thùy Linh không được xếp hạt giống tại giải này. Theo bốc thăm, cô sẽ gặp 1 tay vợt phải tham dự vòng loại trong vòng đầu tiên nội dung đơn nữ. Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam đánh giá cấp độ BWF World Tour Super 300 là phù hợp với trình độ của Thùy Linh trong thời điểm hiện tại do vậy cô được dự báo có thể tiến xa vào vòng cuối tại giải.

Trước khi sang Anh, Thùy Linh đã chuẩn bị chuyên môn tại Bắc Ninh. Tay vợt quyết định không tham dự giải cầu lông Đức mở rộng 2026, nơi cô từng đạt ngôi á quân năm 2024 và 2025.

Sau khi kết thúc giải cầu lông tại Thụy Sỹ, Thùy Linh tiếp tục tới Pháp thi đấu. Hiện tại, cô đang đứng hạng 25 thế giới.

MINH CHIẾN