Cầu lông

Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Tiến Minh sẽ tham dự giải Singapore ngay sau Tết

SGGPO

Hai tay vợt hàng đầu của cầu lông TPHCM và cầu lông nam Việt Nam đã có tên trong danh sách đăng ký tham dự giải Singapore International Challenge 2026.

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh sẽ sang Singapore thi đấu vào ngày mùng 8 Tết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh sẽ sang Singapore thi đấu vào ngày mùng 8 Tết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình tranh tài giải Singapore International Challenge 2026 tổ chức tại Singapore từ ngày 24-2 (mùng 8 Tết). Ban tổ chức vừa thông báo danh sách các tay vợt đăng ký tham gia tranh tài.

Nguyễn Hải Đăng đã được trao suất góp mặt vòng chính đơn nam giải đấu trên, Tay vợt của Việt Nam nhiều khả năng sẽ được chọn làm hạt giống trước khi bốc thăm chính thức. Tại bảng xếp hạng vừa công bố của BWF, Nguyễn Hải Đăng có vị trí 68 đơn nam thế giới.

Cùng góp mặt ở giải Singapore International Challenge 2026 có tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh. Tuy nhiên, Tiến Minh sẽ phải tham dự vòng sơ loại đơn nam. Gương mặt trẻ Phan Phúc Thịnh cũng tham dự giải này và dự kiến đấu sơ loại tranh suất vào vòng chính đơn nam. Ở vòng chính đơn nam, cầu lông Việt Nam có Lê Đức Phát được suất tham dự.

Với nội dung đơn nữ, cầu lông Việt Nam có Vũ Thị Trang được suất vào vòng chính đơn nữ. Tại bảng xếp hạng thế giới, cô đang giữ vị trí 138. Giải Singapore International Challenge 2026 là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên của Vũ Thị Trang trong năm nay. Trong vòng sơ loại tại Singapore, cầu lông Việt Nam có Bùi Bích Phương, Nguyễn Thụy Kim Hằng sẽ góp mặt.

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết từng tay vợt tham dự các giải quốc tế được tính toán theo kế hoạch chuẩn bị chuyên môn kết hợp giữa địa phương chủ quản và Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn cầu lông Việt Nam.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cầu lông Nguyễn Tiến Minh Nguyễn Hải Đăng Vũ Thị Trang cầu lông Việt Nam Singapore International Challenge 2026 BWF

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn