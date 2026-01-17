Vũ Thị Anh Thư sẽ dự giải quốc tế Iceland sau khi thi đấu ở Thụy Điển

Anh Thư(giữa) đang tập trung thi đấu ở châu Âu để lấy lại cảm giác chuyên môn tốt nhất tại những sự khởi đầu năm 2026. Ảnh: A.THƯ

Vũ Thị Anh Thư đã bước vào trận đấu vòng 2 đơn nữ tại giải quốc tế tại Thụy Điển với tâm lý tốt nhất. Cô đã đọ sức trước đối thủ Sophia Noble (CH Ailen) trong trận đấu của mình. Ván đầu, Vũ Thị Anh Thư đã chơi với sự tập trung nhất, tìm những thời điểm gây khó khăn cho Sophia Noble. Dẫu vậy, tay vợt đối thủ vẫn tìm được kết quả tốt hơn để thắng 21/15.

Ván thứ 2, Vũ Thị Anh Thư được điều chỉnh để đưa ra những đường cầu dài nhằm cho Sophia Noble phải phòng thủ từ xa. Dù thế, tay vợt đối phương vẫn là người vượt lên chiến thắng 21/15. Chung cuộc, Vũ Thị Anh Thư thua 0-2 nên lỡ cơ hội vào tứ kết giải đấu.

Giải Victor Swedish Open 2026 là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên của Anh Thư trong năm 2026, cũng như là lần xuất hiện đầu tiên của cô sau 1 năm phải rời sàn đấu cầu lông để chữa trị chấn thương.

Sau giải Victor Swedish Open 2026 (Thụy Điển), Vũ Thị Anh Thư tiếp tục tham dự giải Iceland International 2026. Giải được diễn ra từ ngày 22 tới 25-1 ở Iceland. Tay vợt người TPHCM sẽ phải thi đấu vòng sơ loại nội dung đơn nữ giải này. Cô sẽ đọ sức với Melina - Maria Anastasiou (Hy Lạp) trong trận đầu tiên vào ngày 22-1, theo giờ địa phương. Trước đó, Anh Thư đã vượt qua vòng sơ loại để tham dự vòng chính nội dung đơn nữ giải đấu tại Thụy Điển.

MINH CHIẾN