Nguyễn Thùy Linh là tay vợt duy nhất của cầu lông Việt Nam thi đấu giải BWF 1.000 sau Tết

Nguyễn Thùy Linh sẽ góp mặt giải đấu tại Anh ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo công bố của Ban tổ chức giải cầu lông quốc tế toàn Anh 2026 (All England Open 2026), Nguyễn Thùy Linh có tên trong danh sách các tay vợt được tham dự vòng chính nội dung đơn nữ. Đây là giải đấu trình độ cao của thế giới với cấp độ BWF World Tour Super 1.000, vì thế các tay vợt nam, nữ trong top 10 thế giới đều góp mặt.

Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam có tên tham dự giải năm nay, được tranh tài từ ngày 3 tới 8-3. Ngay sau khi kết thúc nghỉ Tết, cô sẽ lên đường tới Anh chuẩn bị cho giải đấu trên.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp trong sự nghiệp, Nguyễn Thùy Linh vinh dự được suất chính thức tham dự giải cầu lông quốc tế toàn Anh. Năm 2024, cô đã có suất thi đấu nhưng sớm dừng bước tại trận đầu tiên đơn nữ. Tại giải năm 2025, Nguyễn Thùy Linh cũng gác vợt tại trận đầu. Khi đó, cô thua trước tay vợt Nhật Bản Akane Yamaguchi (số 4 thế giới).

Năm nay, Ban tổ chức giải đấu sẽ tiến hành bốc thăm vào tuần tới. Khi đó, Nguyễn Thùy Linh sẽ biết được mình thi đấu trước đối thủ nào trong vòng đầu tiên. Hiện tại, Thùy Linh đang giữ hạng 21 thế giới vì thế cô sẽ không được góp mặt ở nhóm hạt giống của giải đấu trên. Để giữ tinh thần tốt nhất cho giải cầu lông toàn Anh 2026, Nguyễn Thùy Linh không góp mặt giải Đức mở rộng 2026.

MINH CHIẾN