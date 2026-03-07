Tay vợt Nguyễn Thùy Linh không được chọn là hạt giống giải Thụy Sỹ mở rộng 2026

Nguyễn Thùy Linh đã di chuyển tới Thụy Sỹ để chuẩn bị tham dự giải cầu lông Thụy Sỹ mở rộng 2026 sẽ khởi tranh vào đầu tuần tới.

Nguyễn Thùy Linh tiếp tục tranh tài tại Thụy Sỹ sau giải đấu ở Anh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh đã rời Anh để tới Thụy Sỹ hướng tới tham dự giải cầu lông Thụy Sỹ mở rộng 2026 tổ chức từ ngày 10-3 tới 15-3.

Theo thông báo bốc thăm từ Ban tổ chức giải đấu, tay vợt của Việt Nam không được chọn là hạt giống ở nội dung đơn nữ. Cô được tham dự vòng đấu chính. Đối thủ tại trận đầu tiên của Thùy Linh sẽ là một tay vợt phải góp mặt từ vòng sơ loại. Giải cầu lông Thụy Sỹ mở rộng 2026 có cấp độ BWF World Tour Super 300 của thế giới nên đây là giải đấu phù hợp trình đội cho Thùy Linh.

Tính từ đầu năm 2026 tới nay, Thùy Linh lần lượt tham dự 3 giải có trình độ cao tại Ấn Độ, Indonesia và Anh. Tuy nhiên, tay vợt chưa đạt được kết quả tốt để đi tới tứ kết. Cô vừa dừng bước tại giải cầu lông toàn Anh 2026 (All England 2026) với cấp độ BWF World Tour Super 1.000.

Hiện tại, Nguyễn Thùy Linh đã tụt bậc và xuống hạng 25 thế giới. Tay vợt sẽ tiếp tục thi đấu tại Pháp sau giải đấu ở Thụy Sỹ sau đó sẽ về nước để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á 2026. Mục tiêu của Thùy Linh đặt ra tại năm 2026 là thi đấu giành nhiều thành tích đồng thời cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới của BWF. Năm ngoái, Nguyễn Thùy Linh từng đứng vị trí 17 đơn nữ thế giới.

MINH CHIẾN