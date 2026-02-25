Cầu lông

Nguyễn Tiến Minh lọt vào vòng đấu chính giải cầu lông quốc tế Singapore 2026

Tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh có khởi đầu tốt trong năm mới 2026 khi vượt qua vòng sơ loại nội dung đơn nam tại giải quốc tế Singapore 2026.

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã khởi đầu tốt tại vòng sơ loại giải cầu lông quốc tế Singapore 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Tiến Minh và Phan Phúc Thịnh là 2 đại diện của cầu lông Việt Nam phải đấu vòng sơ loại đơn nam để tìm suất chính thức tham dự vòng chính giải Singapore International Challenge 2026.

Trong trận đấu đầu tiên tại vòng sơ loại, Nguyễn Tiến Minh đã thắng Au Wei Shan (Malaysia) 2-0. Tại trận thứ 2, tay vợt người TPHCM tiếp tục vượt qua đối thủ Kong Teck Joon (Australia) 2-0 (21/13. 21/13). Các trận thắng giúp Nguyễn Tiến Minh có suất vào vòng chính đơn nam giải đấu này.

Tại vòng loại, tay vợt trẻ Phan Phúc Thịnh đã dừng bước do thua đối thủ Awan Usman (Hongkong, Trung Quốc) 1-2.

Giải Singapore International Challenge 2026 thi đấu các vòng chính thức nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ từ ngày 25-2 tới 1-3. Đây là giải quốc tế đầu tiên mà cầu lông Việt Nam tham dự đông đảo VĐV sau khi kết thúc nghỉ Tết.

Chúng ta đã đăng ký thi đấu các tay vợt gồm Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Nguyễn Tiến Minh, Phan Phúc Thịnh (đơn nam); Vũ Thị Trang, Bùi Bích Phương (đơn nữ); Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh, Nguyễn Văn Quang Huy/Đặng Khắc Đăng Khánh (đôi nam); Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh, Nguyễn Thị Kim Ngân/Nguyễn Thúy Kim Hằng (đôi nữ); Phạm Văn Trường/Bùi Bích Phương, Trần Đình Mạnh/Phạm Thị Khánh (đôi nam nữ).

Trong số này, tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã được chọn là hạt giống số 4 nội dung đơn nam còn cặp tay vợt Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh là hạt giống số 4 đôi nữ.

