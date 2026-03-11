Nguyễn Thùy Linh vào nhánh “dễ thở” tại giải cầu lông Thụy Sỹ mở rộng 2026

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh có cơ hội tiến sâu ở nội dung đơn nữ tại giải nếu thi đấu với phong độ tốt nhất của mình.

Nguyễn Thùy Linh sẽ tập trung giành kết quả cao nhất tại Thụy Sỹ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh đã được bốc thăm gặp đối thủ đầu tiên tại nội dung đơn nữ giải cầu lông Thụy Sỹ mở rộng 2026 là Yvonne Li (Đức). Tay vợt đang có hạng 52 thế giới. Trận đấu diễn ra ngày 11-3 (theo giờ địa phương).

Tại bảng xếp hạng được Liên đoàn cầu lông thế giới BWF vừa công bố ngày 10-3, Nguyễn Thùy Linh đã tụt xuống vị trí 26 thế giới. Cô chưa thể gia tăng thứ hạng do không đạt kết quả tốt ở quốc tế thời gian qua.

Giải cầu lông Thụy Sỹ mở rộng 2026 có cấp độ BWF World Tour Super 300. Thùy Linh được dự báo có khả năng thi đấu thành công bởi đây là cấp độ phù hợp với trình độ của tay vợt nữ số 1 Việt Nam. Nhánh thi đấu của Thùy Linh không có 2 hạt giống số 1 và số 2. Tay vợt Tomoka Miyazaki (Nhật Bản, hạng 9 thế giới) là hạt giống số 3 ở nhánh này. Nếu Thùy Linh vượt qua Yvonne Li, nhiều khả năng cô sẽ đối đầu với Tomoka Miyazaki tại vòng tiếp theo. Ngoài các tay vợt trên, nhánh đấu còn có sự góp mặt của Yeo Jia Min (Singapore), Lin Hsiang Ti (Đài Bắc Trung Hoa), Kaloyana Nalbantova (Bulgaria), Amalie Schulz (Đan Mạch)…

Thùy Linh đã có mặt sớm tại Thụy Sỹ để chuẩn bị chuyên môn sau khi rời giải cầu lông toàn Anh 2026. Sau giải đấu tại Thụy Sỹ, Thùy Linh sẽ tiếp tục thi đấu tại tại Pháp với cấp độ BWF World Tour Super 300. Kết thúc chương trình tại Pháp, Thùy Linh về nước để chuẩn bị chuyên môn sang Trung Quốc thi đấu giải vô địch châu Á 2026.

MINH CHIẾN