Tay vợt Nguyễn Hải Đăng bỏ lỡ tấm vé tứ kết giải Singapore Challenge 2026

Dù cố gắng với khả năng cao nhất nhưng Nguyễn Hải Đăng vẫn phải chia tay giải cầu lông quốc tế Singapore International Challenge 2026.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng của cầu lông Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 27-2, Nguyễn Hải Đăng (hạt giống số 4) đã vào thi đấu vòng thứ 3 nội dung đơn nam tại giải cầu lông quốc tế Singapore International Challenge 2026. Eogene Ewe (Malaysia) là tay vợt đối thủ của Hải Đăng tại vòng đấu này. Trong các lượt trận trước đó, các tay vợt nam, nữ của Việt Nam đều sớm dừng bước trong nội dung đơn. Duy nhất Nguyễn Hải Đăng còn góp mặt tới vòng 2 đơn nam.

Tay vợt người TPHCM khởi đầu với những điểm số quan trọng. Tuy nhiên, đối thủ người Malaysia đã chơi bình tĩnh phòng thủ tốt. Với những đường cầu khó, Eogene Ewe khiến cho tay vợt của Việt Nam không có được điểm số quyết định cuối cùng nên chấp nhận thua 17-21 tại ván đầu. Ván thứ 2, Hải Đăng vẫn tìm cơ hội có thể vượt lên lấy lại ưu thế nhưng không thành công. Ván thứ 2 kết thúc với tỷ số 21-17 tiếp tục nghiêng về tay vợt Malaysia.

Chung cuộc, Nguyễn Hải Đăng thua 0-2 tại nội dung đơn nam nên dừng bước ở giải Singapore International Challenge 2026.

Cũng tại giải này, cặp tay vợt Trần Đình Hoàng, Nguyễn Đình Mạnh đã dừng bước tại vòng 1 nội dung đôi nam. Ở nội dung đôi nữ, Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly đã vào vòng 2. Trong nội dung đôi nam-nữ, cặp tay vợt Phạm Văn Trường, Bùi Bích Phương đã thua trận tại vòng đầu tiên.

Giải cầu lông Singapore International Challenge 2026 là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên năm 2026 của các tay vợt Việt Nam. Giải này kéo dài tới ngày 1-3.

MINH CHIẾN