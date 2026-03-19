Liên đoàn cầu lông châu Á chính thức trao suất tham dự giải vô địch cho tuyển Việt Nam

Liên đoàn cầu lông châu Á chính thức trao suất cho đội tuyển cầu lông Việt Nam thi đấu giải tại Trung Quốc tới đây.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh được suất chính thức góp mặt giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh được suất chính thức góp mặt giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông tin từ Liên đoàn cầu lông Việt Nam và bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) cho biết, đội tuyển cầu lông Việt Nam chính thức nhận 8 suất tham dự giải vô địch châu Á 2026. Danh sách đội tuyển cầu lông Việt Nam tham dự giải gồm Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thùy Linh, Trần Đình Mạnh, Nguyễn Đình Hoàng, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Văn Trường và Bùi Bích Phương.

“Mỗi nội dung tại giải đấu, chúng ta có VĐV tham dự. Đây là giải đấu quan trọng để VĐV Việt Nam nắm bắt thêm các đối thủ cũng như có sự chuẩn bị đối với ASIAD 20”, phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) – ông Khoa Trung Kiên cho biết.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam tập huấn tại Bắc Ninh từ đầu năm 2026. Hiện tại, tay vợt chủ lực Nguyễn Thùy Linh đang thi đấu ở Pháp. Các gương mặt còn lại chuẩn bị tham dự giải quốc tế Vietnam International Challenge 2026 ở Hà Nội từ ngày 24-3 tới 29-3. Sau giải trên, đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ di chuyển tới Trung Quốc thi đấu giải vô địch châu Á 2026.

Khi có mặt tại Trung Quốc, các tay vợt của Việt Nam sẽ được bốc thăm chuyên môn ở từng nội dung thi đấu của mình. Giải vô địch châu Á 2026 được tổ chức từ ngày 4-4 tới 11-4.

Giải quốc tế gần nhất mà đội tuyển cầu lông Việt Nam tham gia là SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Chúng ta đã giành 1 HCĐ nội dung đôi nữ (Vũ Thị Trang, Bùi Bích Phương) trong lần tham dự trên.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

cầu lông BWF cầu lông châu Á 2026 Nguyễn Hải Đăng Nguyễn Thùy Linh cầu lông Việt Nam

