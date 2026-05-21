Tay vợt Nguyễn Thùy Linh dừng bước đáng tiếc tại giải Masters 2026 ở Malaysia

Nguyễn Thùy Linh đã phải dừng bước sớm ở giải Masters 2026 tại Malaysia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều ngày 21-5 theo giờ địa phương ở Malaysia, tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã thi đấu trận vòng 2 đơn nữ tại giải cầu lông quốc tế Masters 2026.

Đối thủ của Thùy Linh là Pitchamon Opatniputh (Thái Lan) hiện đang đứng hạng 27 thế giới. Trong ván thứ nhất, Thùy Linh đã khởi đầu tốt với các điểm số đầu tiên. Dù vậy, tay vợt của Thái Lan lại chơi bình tĩnh hơn để có những đường cầu quan trọng ghi điểm quyết định. Trong ván này, Thùy Linh để thua đáng tiếc với tỷ số 18/21.

Ván thứ 2, Thùy Linh không thể gây bất ngờ khi Pitchamon Opatniputh chơi áp đảo. Ván đấu không diễn ra nhiều các pha giằng co quyết liệt mà thay vào đó thế trận hướng về 1 chiều đối với tay vợt của Thái Lan. Ván đấu đã kết thúc với tỷ số 21/10 cho Pitchamon Opatniputh. Chung cuộc, Thùy Linh để thua 0-2 nên dừng bước tại giải đấu.

Giải cầu lông Masters 2026 tại Malaysia có cấp độ BWF World Tour Super 500 của thế giới. Thùy Linh đã được chọn là hạt giống số 7 trong giải. Giải đấu cũng đã chứng kiến các bất ngờ khi tay vợt Busanan Ongbamrungphan (Thái Lan, hạt giống số 4), Tomoka Miyazaki (Nhật Bản, hạt giống số 3) đã bị loại.

Nguyễn Thùy Linh đang giữ hạng 21 thế giới. Kết quả thi đấu tại giải đấu ở Malaysia lần này sẽ quyết định thêm điểm số mà tay vợt Việt Nam có thể được tích lũy trên bảng xếp hạng tiếp theo được BWF công bố trong tuần tiếp theo.

MINH CHIẾN