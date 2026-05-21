Nguyễn Thùy Linh gặp nhà vô địch SEA Games 32 tại vòng 2 giải đấu ở Malaysia

Nguyễn Thùy Linh đã thi đấu tốt để vào vòng 2 giải đấu tại Malaysia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải đấu tại Malaysia đã chính thức tranh tài ngày 20-5 theo giờ địa phương. Nguyễn Thùy Linh đã ra sân và thắng sít sao tay vợt Wong Ling Ching (Malaysia) với tỷ số 2-1 (12/21, 21/13, 25/23).

Chiến thắng đã giúp Thùy Linh đi tiếp vào vòng 2 của giải. Tại vòng 2, Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp tay vợt Pitchamon Opatniputh (Thái Lan). Đây là tay vợt đang giữ hạng 27 thế giới. Trong quá khứ, Pitchamon Opatniputh là thành viên đội tuyển cầu lông Thái Lan từng giành HCV nội dung đồng đội nữ tại SEA Games 31-2021 và SEA Games 32-2023.

Thùy Linh đã được chọn là hạt giống số 7 tại giải Masters 2026 ở Malaysia (giải đấu cấp độ BWF World Tour Super 500). Nếu thi đấu thành công tại vòng 2, Thùy Linh sẽ lọt vào tứ kết và gần như chắc chắn sẽ có cơ hội đọ sức trước hạt giống số 1 Chen Yu Fei (Trung Quốc).

Dù vậy, ưu tiên hàng đầu của tay vợt Việt Nam là hoàn thành kết quả chiến thắng trước đối thủ Pitchamon Opatniputh. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 21-5.

Trên bảng xếp hạng thế giới BWF vừa công bố, Nguyễn Thùy Linh đã tăng 1 bậc để giữ hạng 21 thế giới. Với kết quả tốt ở Malaysia, Thùy Linh sẽ triển vọng tăng bậc để trở lại top 20 thế giới theo mục tiêu đề ra từ đầu năm nay. Mới đây, Thùy Linh đã được BWF trao suất chính thức để tham dự giải vô địch thế giới 2026 được tổ chức vào tháng 8 tại Ấn Độ.

MINH CHIẾN