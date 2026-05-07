Các tay vợt Thùy Linh, Hải Đăng, Đức Phát được suất chính thức tham dự giải cầu lông thế giới 2026

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng có suất tham dự giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông tin từ Liên đoàn cầu lông Việt Nam và bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) cho biết, tính tới lúc này, Liên đoàn cầu lông thế giới đã tạm trao suất cho 5 VĐV của Việt Nam được tham gia giải vô địch thế giới 2026.

Các suất mà cầu lông Việt Nam đang có thuộc về Nguyễn Thùy Linh (đơn nữ), Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát (đơn nam), Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh (đôi nam). Suất tham dự giải vô địch thế giới 2026 dựa trên thứ hạng của VĐV trên bảng xếp hạng BWF.

Ở thời điểm hiện tại, tay vợt Nguyễn Hải Đăng có hạng 54 đơn nam thế giới và là VĐV nam Việt Nam giữ vị trí tốt nhất. Tay vợt Lê Đức Phát có hạng 112 đơn nam thế giới. Về nữ, tay vợt Nguyễn Thùy Linh có vị trí 23 thế giới của BWF.

Năm ngoái, đội tuyển cầu lông Việt Nam từng có các suất tham dự giải vô địch thế giới 2025 tranh tài tại Pháp gồm Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh.

Năm nay, giải cầu lông vô địch thế giới 2026 được tổ chức tại Ấn Độ từ ngày 17 tới 23-8. Tháng 6 là thời điểm quyết định danh sách chính thức 416 tay vợt được BWF trao suất chính thức thi đấu giải vô địch thế giới năm nay. Đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị chuyên môn để phấn đấu có kết quả tốt nhất trong lần thi đấu năm nay.

MINH CHIẾN