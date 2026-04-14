Cầu lông

Nguyễn Thùy Linh tăng bậc trở lại trên bảng xếp hạng thế giới

Nguyễn Thùy Linh đã tăng bậc để hướng tới trở lại top 20 đơn nữ thế giới của Liên đoàn cầu lông thế giới BWF.

Nguyễn Thùy Linh đã lên hạng 24 thế giới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thùy Linh đã lên hạng 24 thế giới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 14-4, BWF công bố bảng xếp hạng mới nhất. Cầu lông Việt Nam nhận tin vui khi tay vợt nữ Nguyễn Thùy Linh tăng 2 bậc, qua đó vươn lên hạng 24 thế giới. Nguyễn Thùy Linh vừa góp mặt tại giải vô địch châu Á 2026 ở Trung Quốc nhưng không có kết quả thành công. Tay vợt chỉ lọt tới vòng 2 đơn nữ. Dù vậy, cô vẫn được tích thêm điểm số để tăng vị trí.

Mục tiêu của Thùy Linh là nỗ lực trở top 20 thế giới. Hiện tại tay vợt đang tập luyện tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Thùy Linh sẽ tiếp tục thi đấu giải cầu lông tại Malaysia vào giữa tháng 5 và đây là giải đấu cấp độ BWF World Tour Super 500 của thế giới.

Trên bảng xếp hạng mới nhất, gương mặt trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền tăng 7 bậc để vươn lên hạng 316 thế giới. Trong khi đó, Vũ Thị Trang bị tụt 2 bậc, xuống hạng 143 thế giới.

Với nội dung nam, tay vợt Nguyễn Hải Đăng tăng 8 bậc để lên hạng 54 thế giới. Hải Đăng vừa thi đấu giải vô địch châu Á 2026 và vượt qua vòng loại để có mặt tại vòng chính đơn nam. Dù vậy, tay vợt của thể thao TPHCM không tiến sâu vào vòng cuối tại nội dung. Hải Đăng vẫn đang là VĐV cầu lông nam Việt Nam có vị trí cao nhất ở bảng xếp hạng của BWF. Tay vợt Lê Đức Phát chưa thể trở lại top 100 thế giới do tụt 4 bậc. Hiện tại, tay vợt này có vị trí 111 thế giới.

MINH CHIẾN

