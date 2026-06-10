Tay vợt Nguyễn Hải Đăng tham dự các giải cầu lông quốc tế tại Mỹ và Canada

Tay vợt nam Nguyễn Hải Đăng đã đăng ký để chuẩn bị tham dự 2 giải quốc tế tại Mỹ và Canada vào cuối tháng 6.

Nguyễn Hải Đăng sẽ sang Mỹ và Canada thi đấu vào cuối tháng này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Hải Đăng là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam sẽ tham dự nội dung đơn nam tại giải Mỹ mở rộng được diễn ra từ ngày 23-6 tới 28-6. Tiếp sau đó, tay vợt người TPHCM sẽ thi đấu giải Canada mở rộng 2026 từ ngày 30-6 tới 5-7. Cả 2 giải cùng có cấp độ BWF World Tour Super 300 của cầu lông thế giới.

Trước đó, Nguyễn Thùy Linh đăng ký trong danh sách sơ bộ tham dự 2 giải đấu này. Tuy nhiên, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã quyết định rút lui. Thùy Linh vừa tham gia chuỗi giải quốc tế ở Malaysia, Indonesia và Singapore nhưng không có được kết quả tốt nhất.

Hải Đăng đang tập trung chuyên môn để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới. Ở bảng xếp hạng công bố ngày 9-6 của BWF, tay vợt này giữ vị trí 59 đơn nam thế giới. Trong tháng 8, Hải Đăng sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2026 cùng đội tuyển cầu lông Việt Nam. Hiện tại, tay vợt không tập trung tại Bắc Ninh và sẽ thực hiện từng chương trình tập huấn với đội tuyển cầu lông Việt Nam theo các giải đấu cụ thể.

Hải Đăng đang tham dự giải Australia mở rộng 2026. Tuy nhiên trong ngày tranh tài đầu tiên của giải 9-6, Hải Đăng đã để thua 0-2 trước tay vợt Jason Gunawan (Hongkong, Trung Quốc) nên phải dừng bước ngay sau trận đầu tiên.

MINH CHIẾN