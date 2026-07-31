Thắng hạt giống số 1, Nguyễn Thùy Linh vào bán kết giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tiếp tục giữ phong độ cao để giành quyền vào bán kết đơn nữ tại giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa.

Nguyễn Thùy Linh xuất sắc vào bán kết đơn nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều muộn tranh tài ngày 31-7, Nguyễn Thùy Linh đã thi đấu trận tứ kết đơn nữ trước hạt giống số 1 Chiu Pin-Chian (Đài Bắc Trung Hoa).

Giới chuyên môn dự báo, tay vợt đối thủ sẽ là trở ngại quan trọng của Thùy Linh bởi Chiu Pin-Chian đang giữ vị trí số 17 thế giới.

Tuy vậy, diễn biến trên sân đã trái ngược với những dự báo của giới chuyên môn. Thùy Linh đã là người chủ động tại ván thứ nhất để áp đảo đối thủ và thắng 21/14. Trong ván thứ 2, tay vợt của Việt Nam đã để Chiu Pin-Chian lật ngược tình thế thắng lại với kết quả 21/19. Ván thứ 3, Thùy Linh đã vượt trội trước tay vợt chủ nhà để tiếp tục thắng 21/13.

Chiến thắng 2-1 đã giúp Nguyễn Thùy Linh lọt vào bán kết giải đấu. Trong giải này, cô là hạt giống đơn nữ số 6. Đối thủ của Thùy Linh tại bán kết sẽ là Unnati Hooda (Ấn Độ, hạt giống số 3).

Như vậy sau nhiều giải đấu quốc tế, đây mới là lần gần nhất Nguyễn Thùy Linh góp mặt bán kết nội dung đơn nữ. Giải cầu lông tại Đài Bắc Trung Hoa có cấp độ BWF World Tour Super 300 của thế giới. Giải đấu lần này kéo dài tới ngày 2-8.

Sau giải tại Đài Bắc Trung Hoa, Thùy Linh sẽ tiếp tục thi đấu giải cầu lông quốc tế Masters tổ chức ở Hàn Quốc cũng có cấp độ BWF World Tour Super 300. Việc lọt vào bán kết giải tại Đài Bắc Trung Hoa sẽ giúp Thùy Linh tích lũy thêm điểm số và dự báo cải thiện thứ hạng BWF trong tháng 8.

MINH CHIẾN