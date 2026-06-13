Tay vợt Vũ Thị Trang lỡ cơ hội tranh vé chung kết giải International Challenge tại Thái Lan

Vũ Thị Trang đã có cơ hội vào bán kết để tranh tấm vé đi tới trận cuối cùng nhưng lại thua đáng tiếc trong lần thi đấu tại Thái Lan.

Vũ Thị Trang vẫn đang tích cực thi đấu các giải quốc tế để cải thiện thành tích. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 12-6, các tay vợt của Việt Nam đã dừng bước trong nội dung đơn nam, đơn nữ của giải cầu lông quốc tế International Challenge Thái Lan 2026.

Vũ Thị Trang là tay vợt Việt Nam có kết quả tốt nhất ở nội dung đơn nữ. Cô đã lọt vào tứ kết để tìm cơ hội tranh tấm vé bán kết. Tại tứ kết thi đấu ngày 12-6, Vũ Thị Trang đã đọ sức trước đối thủ Nhật Bản Sakura Masuki. Dù tập trung giành điểm trước đối phương, tuy nhiên, Vũ Thị Trang lại thua vào những tình huống quyết định nên chấp nhận gác vợt 0-2 (17/21, 11/21). Thua tại tứ kết, Vũ Thị Trang lỡ hẹn với mục tiêu vào chung kết giải năm nay ở Thái Lan.

Trước đó ở nội dung đơn nữ của giải, gương mặt trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền đã gác vợt trong trận vòng 2 do thua Micah Henares Cruz (Mỹ) với tỷ số 0-2. Trong giải này, gương mặt trẻ Trần Thị Ánh cũng dừng bước tại vòng 2 đơn nữ. Cùng kết quả có Bùi Bích Phương.

Ở nội dung đơn nam, Lê Đức Phát là hạt giống số 11. Tuy nhiên, tay vợt thua Rei Miyashita (Nhật Bản) với tỷ số 0-2 tại vòng 3 nên rời giải. Tại giải này, các gương mặt trẻ Trần Quốc Khánh, Lê Minh Sơn cũng không lọt được vào tứ kết đơn nam.

Với cuộc so tài đôi nam, cặp tay vợt số 1 của Việt Nam là Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh dù là hạt giống số 5 nhưng cũng thua trận ngay vòng 2. Cặp tay vợt của Việt Nam đã dừng bước do thua 1-2 trước M. Nawaf Khoiriyansyah, Adrian Pratama (Indonesia). Trong nội dung đôi nữ, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly cũng đã dừng bước. Giải còn diễn ra tới ngày 14-6, tuy nhiên các tay vợt của Việt Nam đều đã thua trận tại nội dung của mình.

MINH CHIẾN