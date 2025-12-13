Vũ Thị Trang và Bùi Bích Phương giúp tuyển cầu lông hoàn thành chỉ tiêu giành HCĐ SEA Games 33

Đội tuyển cầu lông Việt Nam có tấm HCĐ đôi nữ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DP

Đội tuyển cầu lông Việt Nam chính thức dừng bước tại SEA Games 33-2025 sau ngày thi đấu 13-12. Trong ngày tranh tài, chúng ta đã có Vũ Thị Trang, Bùi Bích Phương góp mặt bán kết nội dung đôi nữ. Đối thủ của 2 tay vợt Việt nam là Meilysa Trias Puspitasari, Febriana Dwipuji Kusuma (Indonesia).

Trước các tay vợt có ưu thế hơn, 2 tay vợt của Việt Nam đã để thua nhanh với tỷ số 0-2 (10/21, 9/21). Để thua tại bán kết, cặp tay vợt của chúng ta nhận tấm HCĐ. Đây cũng là huy chương duy nhất của đội tuyển cầu lông Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, chỉ tiêu được đội tuyển cầu lông Việt Nam đặt ra là phấn đấu giành 1 HCĐ. Thành tích của Vũ Thị Trang và Bùi Bích Phương đã giúp đội hoàn thành chỉ tiêu.

Cầu lông Việt Nam đã dừng bước tại bán kết đôi nữ. Ảnh: DP

“Đây là trận đấu không dễ dàng. Đối thủ Indonesia thi đấu tốt hơn chúng tôi. Tôi và Bích Phương mới tập cùng nhau trong nội dung đôi nên chưa phát huy được nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi tập trung thi đấu và hoàn thành kết quả để có huy chương tại SEA Games 33-2025”, Vũ Thị Trang bày tỏ. Còn tay vợt Bùi Bích Phương cho biết trận đấu là nhiệm vụ quan trọng của cầu lông Việt Nam nên khi có được tấm HCĐ thì bản thân cô cũng rất hạnh phúc.

Các tay vợt Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DP

Cầu lông Việt Nam đã dừng bước ở các trận đấu đơn trước đó. Lần lượt Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng không có được kết quả tốt trong thi đấu đơn. Môn cầu lông SEA Games 33-2025 sẽ bế mạc vào ngày 14-12.

MINH CHIẾN