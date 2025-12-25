Nguyễn Thùy Linh sẽ trở lại thi đấu tại giải Super 750 ở Ấn Độ ngay đầu năm mới

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh sẽ bắt đầu thi đấu quốc tế trở lại vào đầu tháng 1-2026 và điểm đến của cô là Ấn Độ.

Nguyễn Thùy Linh trở lại thi đấu sau kỳ SEA Games 33-2025 không thành công. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, Nguyễn Thùy Linh sẽ trở lại thi đấu tại giải Ấn Độ mở rộng 2026 từ ngày 13 tới 18-1-2026 ở thành phố New Delhi. Đây là giải đấu thuộc cấp độ BWF World Tour Super 750 nên quy tụ nhiều gương mặt hàng đầu thế giới tham gia.

Nguyễn Thùy Linh đã về nước sau khi thi đấu không thành công tại SEA Games 33-2025. Ở Thái Lan vừa qua, tay vợt của Việt Nam được kỳ vọng có thể giành tấm huy chương cá nhân nội dung đơn nữ nhưng cô không đạt phong độ tốt nhất. Trên bảng xếp hạng do BWF vừa công bố, Nguyễn Thùy Linh giữ hạng 22 thế giới.

Thùy Linh chọn giải ở cấp độ BWF World Tour Super 750 để khởi đầu năm 2026 nằm trong tính toán chuyên môn cụ thể. Mục tiêu cao nhất của Thùy Linh vẫn là tích lũy điểm số để cải thiện thứ hạng và có thể trở lại top 20 thế giới.

Năm 2026, cầu lông Việt Nam sẽ có những giải đấu quốc tế quan trọng và trong đó có thể tham dự ASIAD 20. Nguyễn Thùy Linh vẫn đang là tay vợt Việt Nam có hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của BWF lúc này. Theo kế hoạch, sau giải tại Ấn Độ, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục di chuyển tới Indonesia dự tranh giải cầu lông quốc tế có cấp độ BWF World Tour Super 500 để giành thêm các kết quả tốt nhất.

MINH CHIẾN