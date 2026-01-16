Tay vợt cầu lông Vũ Thị Anh Thư trở lại thi đấu sau chấn thương

Sau 1 năm nghỉ hồi phục sau phẫu thuật chấn thương, tay vợt Vũ Thị Anh Thư đánh dấu sự trở lại của mình bằng giải đấu tại Thụy Điển.

Vũ Thị Anh Thư đã trở lại thi đấu sau thời gian chữa trị chấn thương. Ảnh: VBF

Tay vợt người TPHCM đang có mặt tranh tài giải cầu lông quốc tế Victor Swedish Open 2026 tại Thụy Điển. Vũ Thị Anh Thư đã xuất sắc vượt qua vòng sơ loại để góp mặt vòng đấu chính nội dung đơn nữ. Ở trận cuối của vòng sơ loại, Anh Thư đã thắng Selma Arvidsson (Thụy Điển) 2-0 để tiến bước vào vòng chính của nội dung.

Trong vòng chính đơn nữ, Vũ Thị Anh Thư sẽ gặp hạt giống số 4 người CH Séc là Petra Maixnerova ở trận đấu vào ngày 16-1 theo giờ địa phương.

Một năm trước, Vũ Thị Anh Thư đã phải tiến hành phẫu thuật chữa trị chấn thương đầu gối. Cô đã nghỉ 1 năm để hồi phục và lấy lại thể lực tốt nhất. Lúc này, Anh Thư đã có thể thi đấu với sức khỏe tốt nhất. Mục tiêu của tay vợt người TPHCM là sớm góp mặt trở lại trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới BWF. Vì thế, dự kiến Anh Thư sẽ được tham dự nhiều giải đấu trong năm 2026. Ngoài ra, Anh Thư cũng sẽ trở lại các giải đấu của hệ thống quốc gia năm nay. Năm ngoái, Anh Thư không thi đấu giải quốc gia khi chưa hồi phục tốt nhất.

Trước khi gặp chấn thương, Vũ Thị Anh Thư là tay vợt triển vọng của cầu lông nữ TPHCM cũng như đã được tập huấn đội tuyển cầu lông Việt Nam. Nếu đạt phong độ tốt trong năm 2026, cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia của Anh Thư là triển vọng.

Giải Victor Swedish Open 2026 sẽ thi đấu tới hết ngày 18-1.

