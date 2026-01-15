Cầu lông

Nguyễn Thùy Linh thua trận trước tay vợt số 2 thế giới tại giải Ấn Độ

SGGPO

Nguyễn Thùy Linh đã nỗ lực thi đấu nhưng tay vợt của Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ số 2 thế giới tại giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2026.

Nguyễn Thùy Linh sớm dừng bước tại vòng 2 đơn nữ giải đấu ở Ấn Độ do gặp đối thủ hàng đầu thế giới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thùy Linh sớm dừng bước tại vòng 2 đơn nữ giải đấu ở Ấn Độ do gặp đối thủ hàng đầu thế giới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều ngày 15-1 theo giờ địa phương, Nguyễn Thùy Linh bước vào vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2026.

Đối thủ của Thùy Linh là tay vợt số 2 thế giới Wang Zhi Yi (Trung Quốc). Ván đầu đã khởi đi với sự vượt trội hơn của tay vợt người Trung Quốc. Thùy Linh cố gắng tìm cơ hội để đưa Wang Zhi Yi phải phòng thủ nhưng không đạt được ý định của mình. Tay vợt người Trung Quốc vẫn thể hiện được trình độ nhỉnh hơn nên giành chiến thắng 21/12. Ván thứ 2 diễn ra có sự cân bằng hơn, dù thế Thùy Linh vẫn phải chấp nhận thua 17/21.

Chung cuộc, Nguyễn Thùy Linh gác vợt 0-2 trước Wang Zhi Yi và dừng bước tại giải Ấn Độ lần này. Giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2026 thuộc cấp độ BWF World Tour Super 750 của thế giới nên thu hút các tay vợt hàng đầu tham dự. Đây cũng là giải quốc tế đầu tiên của Thùy Linh trong năm nay.

Sau giải này, Thùy Linh sẽ tiếp tục tham dự giải cầu lông Indonesia mở rộng từ ngày 20 tới 25-1. Giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 500. Thùy Linh hy vọng sẽ tích lũy được thêm các điểm số từ những giải đấu có trình độ nhằm cải thiện thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng BWF. Tay vợt của Việt Nam hiện đang có vị trí 22 đơn nữ thế giới.

MINH CHIẾN

