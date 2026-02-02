Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đến gần tấm vé dự giải vô địch cầu lông châu Á 2026

Nguyễn Hải Đăng sẽ tiếp tục chương trình thi đấu quốc tế bằng việc sang Singapore tranh tài sau Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đang tập trung cho nhiều nhiệm vụ chuyên môn năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo chương trình chuyên môn, tay vợt Nguyễn Hải Đăng sẽ tham dự giải cầu lông quốc tế Singapore International Challenge 2026 vào ngày 24-2. Đây là giải quốc tế đầu tiên của Hải Đăng sau Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026.

Nguyễn Hải Đăng đang xếp hạng 73 thế giới và là VĐV cầu lông nam Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng BWF. Hải Đăng vừa tham dự giải quốc tế Masters 2026 ở Thái Lan. Tuy nhiên, tay vợt người TPHCM để thua trận sớm trong lượt trận đầu tiên tại giải này. Hiện tại, Hải Đăng đã trở lại tập chuyên môn ở TPHCM để chuẩn bị cho giải quốc tế tại Singapore.

Giải cầu lông vô địch châu Á 2026 sẽ tranh tài từ ngày 7 tới 12-4 tại Trung Quốc. Liên đoàn cầu lông châu Á sẽ trao suất tham dự nội dung cá nhân cho tay vợt của các quốc gia theo hạn chót ở bảng xếp hạng ngày 10-2. Ngày 16-2, Liên đoàn cầu lông châu Á sẽ công bố sơ bộ danh sách VĐV đủ điều kiện tham dự giải tới Liên đoàn các quốc gia thành viên.

Với thứ hạng hiện tại và đảm bảo được vị trí trong bảng xếp hạng công bố ngày 10-2, Nguyễn Hải Đăng gần như chắc chắn sẽ được trao suất tham dự giải vô địch châu Á năm nay.

Cũng theo chương trình thi đấu giải quốc tế Singapore International Challenge 2026, cầu lông Việt Nam còn có Lê Đức Phát, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly… cũng thi đấu.

MINH CHIẾN