Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Thùy Linh dẫn dắt cầu lông Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33

Đội tuyển cầu lông Việt Nam đã hoàn tất chuẩn bị chuyên môn để lên đường sang Thái Lan vào sáng ngày 5-12, hướng tới chinh phục thành tích HCĐ tại SEA Games 33-2025.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng là thành viên tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Toàn đội đã chuẩn bị chuyên môn và sẵn sàng lên đường. Tinh thần của tất cả các tay vợt rất ổn định. Ban huấn luyện yêu cầu mỗi người hãy nỗ lực làm tốt nhất trình độ của mình và không để áp lực làm ảnh hưởng tới mục tiêu thành tích”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết.

Với lịch thi đấu công bố sơ bộ, đội tuyển cầu lông Việt Nam là một trong những đội thể thao của Việt Nam sang Thái Lan sớm nhất. Trong tuần cuối chuẩn bị chuyên môn trước khi sang Thái Lan, các tay vợt vẫn duy trì tập chuyên môn tại Bắc Ninh. Theo chia sẻ, mỗi tuyển thủ đều xác định cơ hội của mình tại kỳ SEA Games 33-2025 này và quyết tâm hướng tới việc đạt kết quả tốt nhất.

Đây là kỳ SEA Games thứ 6 liên tiếp của Nguyễn Thùy Linh. Cô từng góp mặt tại SEA Games 28-2015, SEA Games 29-2017, SEA Games 30-2019, SEA Games 31-2021, SEA Games 32-2023. Nữ tuyển thủ từng bày tỏ mỗi giải đấu đã cho mình những kinh nghiệm tích lũy đáng kể nhưng trải qua hành trình nhiều kỳ Đại hội như vậy, Thùy Linh còn đau đáu mục tiêu phấn đấu giành huy chương cá nhân ở Thái Lan năm nay.

Năm 2025 là một trong những năm thành công trên bình diện chuyên môn của Nguyễn Thùy Linh. Cô từng vươn lên giữ hạng 17 thế giới. Vị trí được đánh giá là thứ hạng cao nhất mà 1 tay vợt nữ Việt Nam có trên bảng xếp hạng cầu lông chuyên nghiệp từ trước tới nay.

Dẫu thế, Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam kỳ vọng Thùy Linh cần làm tốt nhất chuyên môn tại SEA Games 33-2025. Về kinh nghiệm, Thùy Linh trải qua những đấu trường căng thẳng nhất như ASIAD, Olympic hay giải vô địch châu Á, giải vô địch thế giới. Do đó, tay vợt từng chia sẻ rằng mình hiểu được áp lực ở sự kỳ vọng thành tích của người hâm mộ nên sẽ tập trung mọi nỗ lực đối với SEA Games 33-2025.

Trong khi đó, tay vợt nam số 1 Việt Nam là Nguyễn Hải Đăng đang trên đường hiện thực cơ hội chinh phục thành tích huy chương ở SEA Games. Tay vợt người TPHCM từng thi đấu nội dung đơn nam tại SEA Games 30-2019 và SEA Games 32-2023 nhưng chưa có kết quả thành công.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Để chuẩn bị vào giai đoạn nước rút đối với SEA Games 33-2025, Hải Đăng đã tập luyện cao độ ở Bắc Ninh mà không góp mặt giải quốc tế cuối cùng tại Ấn Độ vào trung tuần tháng 11 vừa qua. “Trước giờ lên đường, các tay vợt hiểu được nhiệm vụ của mình và đang giữ phong độ ổn định. Các bài tập về phòng thủ và tấn công được chuyên gia rèn luyện cho VĐV theo giáo án đề ra. Chúng tôi sẵn sàng thi đấu tại SEA Games 33-2025”, phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) – ông Khoa Trung Kiên cho biết.

Ngoài Hải Đăng, Thùy Linh, đội tuyển cầu lông Việt Nam còn các tay vợt khác sẽ góp mặt ở Thái Lan là Bùi Bích Phương, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh, Trần Thị Phương Thúy, Vũ Thị Trang và Lê Đức Phát.

MINH CHIẾN