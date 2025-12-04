Đội tuyển futsal nữ Việt Nam hoàn tất giai đoạn tập huấn trước thềm SEA Games 33

Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã kết thúc chuyến tập huấn tại Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 và về đến TPHCM vào đêm 3-12.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam về nước sau 5 ngày tập huấn tại Trung Quốc.

Đợt tập huấn tại Hàng Châu diễn ra từ ngày 27-11 đến 3-12 và đội đã thi đấu giao hữu 2 trận được đánh giá là chất lượng với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc. Ở trận đầu (30-11), thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng hoà 2-2, trận tái đấu giành chiến thắng 2-1 (2-12). Đây được xem là những trận cọ xát chất lượng, giúp ban huấn luyện đánh giá hiệu quả quá trình chuẩn bị trong nước cũng như thử nghiệm các phương án nhân sự và đội hình tối ưu.

HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết ban huấn luyện hài lòng với tinh thần thi đấu và sự tiến bộ về chuyên môn của toàn đội qua hai trận đấu: “Đó là những trận giao hữu chất lượng, giúp chúng tôi kiểm tra khả năng lắp ghép đội hình, đồng thời nhìn nhận rõ hơn những điểm mạnh và điểm cần cải thiện trước thềm SEA Games”.

Sau khi về nước, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ có một tuần đóng quân tại TPHCM để tiếp tục hoàn thiện các chi tiết chiến thuật, chỉnh sửa những hạn chế còn tồn tại sau chuyến tập huấn, đồng thời tiến hành rút gọn danh sách thi đấu. Dự kiến danh sách chính thức sẽ được chốt vào ngày 9-12. Đội sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 10-12.

Tại SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ thi đấu hai trận vòng bảng:

Ngày 12-12: gặp đội tuyển futsal nữ Indonesia

Ngày 14-12: gặp đội tuyển futsal nữ Myanmar.

Mục tiêu của đội tuyển futsal nữ Việt Nam tại SEA Games 33 là tranh Huy chương vàng.

CAO TƯỜNG