HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển futsal Việt Nam đã sẵn sàng, không ngại đối thủ nào trong khu vực’

Thầy trò HLV Diego Giustozzi đã có mặt tại Thái Lan vào trưa 13-12 để bắt đầu hành trình chinh phục tại SEA Games 33 mà mục tiêu của đội là quyết đổi màu huy chương.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú ra sân bay đón đội tuyển futsal Việt Nam.

Phát biểu tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, HLV trưởng Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng về quá trình chuẩn bị của đội tuyển trong thời gian qua. Nhà cầm quân người Argentina đánh giá cao chất lượng công tác tổ chức trong đợt tập huấn kéo dài năm tuần tại TPHCM. “Tôi rất vui và cảm kích với sự hỗ trợ của VFF trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi có hai tuần tập trung chuyên biệt cho thể lực và ba tuần để hoàn thiện, ôn lại các mảng miếng chiến thuật. Tôi rất tự tin rằng tập thể này có thể làm nên một giải đấu thành công tại Thái Lan”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

Trước áp lực cạnh tranh rất lớn tại SEA Games, HLV Diego Giustozzi cho rằng áp lực là điều không thể tránh khỏi khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ông khẳng định toàn đội đang có trạng thái tinh thần tốt và sẵn sàng bước vào thử thách. “Như Phó Chủ tịch Trần Anh Tú từng nói, chúng tôi đang phục vụ Tổ quốc nên áp lực là điều hiển nhiên. Tôi hiểu SEA Games có ý nghĩa rất lớn với người dân Việt Nam. Nhưng vào thời điểm này, tôi tin tập thể của mình đã tiến bộ rất nhiều và đây là lúc để thể hiện cho người hâm mộ thấy rằng đội tuyển đã sẵn sàng chiến thắng, sẵn sàng đối đầu trực diện và không e sợ bất kỳ đối thủ nào trong khu vực”, ông nhấn mạnh.

HLV Diego Giustozzi

Gửi thông điệp tới người hâm mộ Việt Nam trước thềm SEA Games 33, HLV Diego Giustozzi khẳng định tinh thần cống hiến của các học trò sẽ là điều không thay đổi. “Tôi không thể nói trước về kết quả vì thể thao luôn có những yếu tố bất ngờ. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng các cầu thủ của tôi sẽ thi đấu với 100% nhiệt huyết, 100% trái tim. Người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về đội tuyển futsal Việt Nam ở kỳ SEA Games lần này”, chiến lược gia người Argentina chia sẻ.

Ở kỳ SEA Games 33, đội tuyển futsal Việt Nam vắng mặt hai ala giàu kinh nghiệm Trần Thái Huy và Châu Đoàn Phát khi bộ đôi này vẫn chưa đạt trạng thái phong độ tốt nhất do ảnh hưởng của chấn thương trong giai đoạn chuẩn bị vừa qua.

Cũng vào sáng 13-12, tại Nonthaburi (Thái Lan), Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Vinh đã đến thăm và động viên đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Tại buổi gặp, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Vinh ghi nhận và biểu dương tinh thần thi đấu nỗ lực, quyết tâm của toàn đội trong chiến thắng 3-1 trước đội tuyển futsal nữ Indonesia ở trận mở màn môn futsal nữ SEA Games 33. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết cũng như bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ, qua đó giúp đội tuyển có khởi đầu thuận lợi trong hành trình cạnh tranh huy chương.

CAO TƯỜNG