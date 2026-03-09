Hoàng Hên báo tin vui đến HLV Kim Sang-sik

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21-3 để chuẩn bị cho hai trận đấu vào dịp FIFA Days trong tháng 3 gặp các đội tuyển Bangladesh và Malaysia. Bên cạnh việc thiếu ổn định phong độ của một số tuyển thủ, những nhân tố mới được kỳ vọng góp mặt ở đợt tập trung này đang tỏa sáng cùng thành công của CLB.

Hoàng Hên lập cú đúp trong trận thắng 2-1 của Hà Nội FC trước CAHN ở vòng 15 V-League.

Đáng chú ý nhất là tiền đạo Đỗ Hoàng Hên, cầu thủ vừa lập cú đúp vào lưới CLB Công an Hà Nội ở vòng 15 V-League. Có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy vào tối 8-3, HLV Kim Sang-sik hẳn sẽ rất hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo này, vốn được kỳ vọng sẽ định hình bộ đôi Xuân Son - Hoàng Hên trong cuộc tiếp đón Malaysia tới đây.

Thuận lợi cho Hoàng Hên là không chỉ đá cắm mà anh còn có thể đá lệch ra hai biên, như ở biên trái trong trận gặp CAHN vừa qua mà những pha bứt tốc của anh luôn làm khổ sở các hậu vệ đội khách. Có Xuân Son, Hoàng Hên, HLV Kim Sang-sik có thể an tâm khi trận đấu với Malaysia sẽ không có sự phục vụ của Đình Bắc do thẻ phạt hay Tiến Linh đang có một số vấn đề về phong độ.

Patrick Lê Giang ảnh hưởng rất lớn ở tuyến phòng ngự CLB Công an TPHCM

Ngoài Hoàng Hên, vị trí thủ môn còn có một nhân tố mới đang nóng lòng được trao cơ hội thể hiện ở lần tập trung tới đây là thủ môn Patrick Lê Giang. Thủ môn vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch hồi đầu mùa giải đã thể hiện phong độ tốt và tầm ảnh hưởng lớn ở hệ thống phòng ngự của CLB Công an TPHCM. Có Lê Giang trong khung thành, HLV Lê Huỳnh Đức giảm rất nhiều nỗi lo toan khi ông đang xây dựng lối chơi phòng ngự phản công làm chủ đạo với Công an TPHCM ở mùa này.

Trận thắng mới đây của Công an TPHCM trên sân Pleiku đã mang đậm dấu ấn của Lê Giang, đã thể hiện phong độ tốt để giúp đội nhà giành 3 điểm chung cuộc. Cùng với Lê Giang, phong độ ổn định của Văn Lâm, Trung Kiên, Đình Triệu… tạo cảm giác an tâm ở nhà cầm quân người Hàn Quốc trước khi lên danh sách tập trung đội tuyển, dự kiến vào tuần này.

QUỐC CƯỜNG