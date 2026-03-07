HLV tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa dành sự tôn trọng đến Việt Nam

Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến lối chơi của hai đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa. ẢNH: AFC

“Thời tiết trong trận đấu hôm nay khá nóng, điều đó phần nào ảnh hưởng đến cả hai đội. Đội tuyển nữ Việt Nam là một tập thể mạnh, thi đấu rất bài bản và có tổ chức tốt. Họ từng tham dự World Cup nên rõ ràng là đối thủ rất khó bị đánh bại đối với chúng tôi”, HLV Prasobchoke Chokemor mở đầu ở buổi họp báo sau trận đấu vào chiều 7-3 tại sân Perth Rectangular (Australia).

Nhà cầm quân của Đài Bắc Trung Hoa tiếp lời: “Tôi nghĩ điều kiện thời tiết nóng bức đã khiến các cầu thủ Việt Nam đôi lúc thiếu tập trung, và đó là nguyên nhân dẫn đến bàn thua duy nhất của họ”.

Hai đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa ra sân Perth Rectangular thi đấu vào lúc 13 giờ địa phương, thời điểm nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ C. Ngay cả khi trọng tài Lara Lee đã cho trận đấu tạm dừng giữa mỗi hiệp để cầu thủ tiếp nước, điều này vẫn không thể làm giảm cái nóng trên sân. Như tiền vệ Dương Thị Vân ở giữa hiệp 1 có dấu hiệu chuột rút và đã nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ y tế.

HLV Prasobchoke Chokemor của đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa. ẢNH: AFC

Cũng ở thời điểm này, Đài Bắc Trung Hoa đã chớp thời cơ để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Các học trò của HLV Prasobchoke Chokemor lên bóng nhịp nhàng bên cánh trái, mở ra cơ hội cho Matsunaga Saki dứt điểm đưa bóng dội xà ngang bật ra, sau đó Su Yu Hsuan kịp thời đá bồi vào lưới trống.

HLV Prasobchoke Chokemor chia sẻ: “Các học trò của tôi đã thi đấu rất tốt và tuân thủ chặt chẽ đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra để hướng tới chiến thắng. Tôi rất vui khi toàn đội giành được 3 điểm quan trọng. Tuy nhiên, phía trước chúng tôi vẫn còn trận đấu với Ấn Độ. Ở lượt trận đầu tiên chúng tôi đã thua Nhật Bản, vì vậy chiến thắng trước Việt Nam mang ý nghĩa rất lớn đối với toàn đội”.

Ba điểm có được giúp Đài Bắc Trung Hoa vươn lên xếp thứ hai bảng C. Với những diễn biến có lợi từ bảng A và bảng B, đoàn quân của HLV Prasobchoke Chokemor chỉ cần cầm hòa Ấn Độ ở lượt trận cuối vòng bảng sẽ đoạt vé vào vòng tứ kết.

HỮU THÀNH