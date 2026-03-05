Đội tuyển nữ Việt Nam làm quen với điều kiện thi đấu giữa trưa

Sau trận ra quân gặp Ấn Độ vốn thi đấu vào buổi tối, trận tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK châu Á 2026 sẽ thi đấu vào lúc 13 giờ (giờ địa phương). Cùng với cái nắng gay gắt buộc các cầu thủ Việt Nam phải sớm thích nghi.

Các cầu thủ tiếp nước giữa buổi tập.

Sáng 5-3, đội đã ra sân tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 7-3. Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng khi nhiệt độ tại thời điểm tập luyện lên tới hơn 35°C. Dù vậy, toàn đội vẫn duy trì tinh thần tập trung, tích cực hoàn thành các nội dung do ban huấn luyện đề ra nhằm nhanh chóng hồi phục thể trạng.

Theo dự báo, ở trận đấu thứ hai mà đội tuyển nữ Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa sẽ diễn ra lúc 13g (giờ địa phương) ngày 7-3, nhiệt độ có thể lên tới khoảng 38°C nên sẽ tạo thêm những thử thách về thể lực đối với các cầu thủ.

Bác sĩ đội tuyển Lương Thị Hiền cho biết: “Thời tiết từ nay đến ngày 7-3 khi thi đấu trận kế tiếp khá nắng nóng, nhiệt độ có thể lên đến 38°C, gây ảnh hưởng nhiều đến các buổi tập cũng như thi đấu của các cầu thủ. Ban y tế đã chuẩn bị nước điện giải cho các cầu thủ trước, trong và sau khi tập luyện để bù khoáng, đồng thời chuẩn bị các dụng cụ làm mát nhanh để sử dụng ngay khi các bạn ra nghỉ”.

Vào buổi sáng nhưng thời tiết đã là 35°C, sẽ nhiều thử thách mà các cầu thủ phải vượt qua.

Bên cạnh đó, bộ phận y tế cũng thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ chủ động bù nước ngay cả khi nghỉ ngơi, tăng cường chế độ dinh dưỡng, bổ sung vitamin và các vi chất cần thiết nhằm hỗ trợ quá trình hồi phục và duy trì thể trạng tốt nhất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đài Bắc Trung Hoa được đánh giá là đối thủ cân sức, đây cũng là trận quan trọng để các cô gái Việt Nam hướng đến 1 chiến thắng để sớm giành vé vào Tứ kết.

ĐOÀN NHẬT