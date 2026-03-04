Ngân Thị Vạn Sự: "Chúng tôi đã thi đấu hết mình để giành chiến thắng”

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành trọn 3 điểm ở trận ra quân tại vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026 qua chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Ấn Độ vào tối 4-3. HLV Mai Đức Chung đã hết lời ca ngợi các học trò, từ tinh thần cho đến kỷ luật trong lối chơi. Trong khi đó cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Vạn Sự cho biết cả đội đã thi đấu bằng 200% sức lực.

Ảnh; AFC Asian Cup

“Hai đội ngang sức ngang tài, chúng tôi may mắn hơn và thắng trận đấu. Đây là động lực cho đội tuyển nữ Việt Nam cho hành trình tiếp theo. Bất lợi cho chúng tôi là sau giai đoạn nghỉ Tết, các cầu thủ chỉ tập luyện thay vì thi đấu, cọ xát. Do đó, cảm giác thực chiến trong trận mở màn chưa thực sự tốt”, HLV Mai Đức Chung nói.

Các cầu thủ Việt Nam đã ấn tượng với tinh thần thi đấu rất tốt, xuyên suốt thời gian thi đấu đã ép sân đối phương, không đánh mất thế trận khi bất ngờ bị đối phương ghi bàn gỡ hòa. Ông Chung nhận xét: “Khi bị Ấn Độ gỡ hòa, chúng tôi không nao núng. Sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài tiếp thêm tinh thần để đội cố gắng, hướng tới bàn tiếp theo”.

Nhà cầm quân 74 tuổi của đội tuyển Việt Nam tiếc khi các học trò không có thêm bàn thắng từ những tình huống bỏ lỡ, ông nói: “Tôi cũng cần phải nhấn mạnh rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã kiểm soát bóng tốt hơn so với Ấn Độ. Vấn đề là đội không ghi được nhiều bàn thôi. Về phía Ấn Độ, họ chủ yếu chơi bóng dài hơn là phối hợp ngắn nên các cầu thủ cũng bắt bài được. Đội tự tin mạnh dạn thi đấu và tôi cũng đã nghĩ các học trò của mình sẽ có thêm bàn thắng. Sau cùng, ở phút bù giờ, chúng tôi đã thắng chung cuộc 2-1”.

Có trận đấu thật xuất thần với cú đúp bàn thắng cho đội nhà, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự chia sẻ: “Chúng tôi đã thi đấu bằng 200% sức lực. Ban huấn luyện cũng đã đưa ra đấu pháp hợp lý để chúng tôi có kết quả tốt. Khi bàn thua không may xảy đến, toàn đội tự động viên nhau rằng thời gian còn nhiều, phải nỗ lực hơn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để có 3 điểm. Cũng liên quan đến tình huống thủng lưới, đội sẽ rút kinh nghiệm để củng cố cho trận đấu tiếp theo”.

LÊ ANH