HLV Mai Đức Chung: "Gặp các đối thủ mạnh càng thôi thúc chúng tôi quyết tâm hơn"

Tại buổi họp báo trước trận ra quân gặp đội tuyển Ấn Độ vào trưa 3-3, HLV Mai Đức Chung đã thận trọng khi đánh giá về các đối thủ tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời ông xác định mỗi trận đấu tại giải như là một trận chung kết với đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng để chinh phục giải đấu lần này.

Theo số liệu từ AFC, đội tuyển nữ Việt Nam có độ tuổi trung bình cao nhất trong 12 đội dự giải là 28,6. Tiếp đến là Trung Quốc 28,5; Australia 27,6, Uzbekistan 27,5; Hàn Quốc, Iran 27,3… Bangladesh có tuổi trung bình trẻ nhất là 20,8. Tuổi trung bình cao nhưng bù lại là nhiều kinh nghiệm trận mạc sẽ giúp nhiều cho đội tuyển Việt Nam ở giải lần này.

Đánh giá về các đối thủ ở bảng C, HLV Mai Đức Chung cho biết đây là bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ chất lượng gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. “Không chỉ riêng bảng C mà tất cả các bảng đấu tại VCK lần này đều rất mạnh. Các đội góp mặt đều xứng đáng. Vì vậy, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải nỗ lực tối đa, tập trung cho từng trận đấu một”, HLV trưởng nhấn mạnh.

Nhà cầm quân kỳ cựu cũng bày tỏ niềm vui khi được thi đấu tại Australia – quốc gia đồng chủ nhà World Cup nữ 2023. Ông cho biết điều kiện thời tiết thuận lợi cùng sự cổ vũ của đông đảo cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại đây sẽ là nguồn động viên lớn đối với toàn đội. “Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất những gì đã tập luyện, tuân thủ yêu cầu của Ban huấn luyện. Trong bóng đá không thể nói trước điều gì, nhưng gặp đối thủ mạnh càng thôi thúc chúng tôi quyết tâm hơn”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

HLV Mai Đức Chung và thủ quân Huỳnh Như tại buổi họp báo trưa 3-3.

Cùng tham dự buổi họp báo, thủ quân Huỳnh Như cũng đánh giá cao sự đón tiếp của Ban tổ chức: “Chúng tôi hài lòng với điều kiện ăn ở, tập luyện cũng như thời tiết tại đây. Toàn đội đang có tinh thần và thể trạng tốt”.

Chia sẻ về vai trò của mình, Huỳnh Như cho biết cô luôn tuân thủ giáo án của Ban huấn luyện ở cả CLB và ĐTQG. “Các HLV nắm rõ thể trạng từng cầu thủ để xây dựng chương trình tập luyện phù hợp, giúp toàn đội đạt phong độ tốt nhất. Với kinh nghiệm của mình, tôi luôn cố gắng chia sẻ, hỗ trợ các cầu thủ trẻ. Dù ở cấp độ CLB hay ĐTQG, mục tiêu lớn nhất vẫn là thành tích chung của tập thể”.

LÊ ANH