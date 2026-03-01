Vòng 14 V-League 2025-2026: Hà Nội FC thua Viettel FC cả tỷ số lẫn quân số

Đoàn quân của HLV Harry Kewell khép lại thất bại 0-1 trước Viettel FC ở vòng 14 V-League 2025-2026 với chỉ 10 cầu thủ trên sân, khi ngoại binh Daniel Da Silva nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài người Thái Lan.

Hà Nội FC đón nhận thất bại trước Viettel FC ở trận derby Thủ đô. ẢNH: MINH HOÀNG

Viettel FC tiếp Hà Nội FC trong trận derby Thủ đô được Ban tổ chức đánh giá không chỉ nóng trên sân mà còn ở khu vực kỹ thuật. Vì thế, trọng tài người Thái Lan Songkran Bunmeekiart được phân công bắt chính, còn đồng hương Mongkolchai Pechsri điều hành phòng VAR.

Đúng với vị thế của hai CLB mạnh tại V-League, Viettel FC và Hà Nội FC đẩy cao tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Songkran. Tuy nhiên, từ giữa hiệp 1, Viettel FC thể hiện sự lấn lướt hơn trong khâu triển khai bóng. Cặp ngoại binh Pedro Hendrique và Lucao cùng Khuất Văn Khang đã tạo ra những cơ hội đáng chú ý về phía khung thành đối phương.

Nỗ lực tấn công của thầy trò HLV Velizar Popov được đền đáp ở phút 40. Từ đường chuyền của Văn Khang, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đi xoáy vào góc xa khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn dù bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua cho Hà Nội FC.

Khuất Văn Khang cùng các đồng đội tại Viettel FC tiếp tục cuộc đua vô địch. ẢNH: MINH HOÀNG

Bàn thắng mở tỷ số tiếp thêm hưng phấn cho Viettel FC trong hiệp 2. Trong khi đó, Hà Nội FC đẩy cao đội hình tấn công. Những cầu thủ tấn công tốt nhất được HLV Harry Kewell tung vào sân, trong đó có Daniel Da Silva.

Tuy nhiên, chính ngoại binh người Brazil này trở thành tâm điểm khi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 76. Cho rằng một cầu thủ Viettel FC nằm sân gần đường biên có dấu hiệu câu giờ, Daniel lao đến phản ứng, dẫn đến tình huống xô xát. Các cầu thủ Hà Nội FC phản ứng quyết liệt trước quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài Songkran, nhưng không thể thay đổi tình thế.

Thi đấu thiếu người, Hà Nội FC càng bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Viettel FC. Chung cuộc, thầy trò HLV Harry Kewell chấp nhận thất bại 0-1, tiếp tục đứng thứ 4 với 21 điểm. Hà Nội FC dần xa cuộc đua vô địch khi bị đội đầu bảng CAHN bỏ xa 14 điểm và còn thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Trong khi đó, Viettel FC củng cố vị trí nhì bảng với 28 điểm, tiếp tục duy trì khoảng cách kém 7 điểm so với CAHN nhưng cũng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

HỮU THÀNH