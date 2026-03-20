Tuyển Malaysia không đá giao hữu, sang Thái Lan tập huấn để gặp Việt Nam

Thầy trò HLV Peter Cklamovski sang thủ đô Bangkok (Thái Lan) tập huấn trong vài ngày, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với chủ nhà Việt Nam thuộc lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Các tuyển thủ Malaysia sang Thái Lan tập huấn, chuẩn bị cho cuộc so tài với đội chủ nhà Việt Nam. ẢNH: FAM

Dù không còn cơ hội đoạt vé dự Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia vẫn chuẩn bị đầy kỹ lưỡng cho cuộc so tài với Việt Nam. Đoàn quân của HLV Peter Cklamovski quyết tâm hướng đến chiến thắng, một phần để tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng quan trọng hơn là vực dậy niềm tin nơi người hâm mộ sau sự cố bị trừ 6 điểm do sử dụng sai cầu thủ nhập tịch.

Cụ thể, các tuyển thủ Malaysia sẽ sang Bangkok tập huấn ít ngày. Lý do HLV Peter Cklamovski chọn thủ đô của Thái Lan là bởi nơi đây có thời tiết gần như tương đồng với Nam Định (tỉnh Ninh Bình), địa điểm tổ chức trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31-3 tới. Trong khi đó, Kuala Lumpur lúc này đang trong thời kỳ mưa giông kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình chuẩn bị của “Mãnh hổ Malay”.

Trong thời gian tập huấn ở Bangkok, đội tuyển Malaysia không thi đấu giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, thầy trò HLV Peter Cklamovski có thể tổ chức đá tập với CLB địa phương trong điều kiện kín truyền thông. Ngày 27-3, Matthew Davies cùng đồng đội sẽ đáp chuyến bay sang Hà Nội, rồi di chuyển bằng ô tô xuống Nam Định để hoàn tất khâu chuẩn bị.

Đội tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0 ở trận lượt đi với Malaysia. ẢNH: ANH KHOA

Điều này trái ngược với đội tuyển Việt Nam, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) vào ngày 26-3.

Trước khi sang Thái Lan, HLV Peter Cklamovski đã công bố danh sách 28 cầu thủ cho đợt tập trung FIFA Days tháng 3. Trong đó, tiền đạo nhập tịch Bergson da Silva và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco bất ngờ vắng mặt, cùng với ngôi sao chạy cánh Arif Aiman cũng lỡ hẹn vì chấn thương.

Sau khi bị trừ 6 điểm, Malaysia đã tụt xuống vị trí thứ 2 tại bảng F với 9 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam được cộng 3 điểm từ chính đối thủ, qua đó vươn lên đứng đầu bảng với 15 điểm. Do vòng loại chỉ còn một lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chính thức giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Vì vậy, cuộc tái đấu với Malaysia chỉ còn mang tính chất thủ tục.

HỮU THÀNH