Điều kiện nào sẽ đưa U19 Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á 2026?

Trận thua 1-2 trước đội tuyển U19 Indonesia ở lượt cuối bảng A đã làm cho đội tuyển U19 Việt Nam chưa thể giành vé vào bán kết ở ngôi đầu bảng mà phải chờ xét suất dành cho đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trận thua đáng tiếc của U19 Việt Nam trước U19 Indonesia. Ảnh: BOLA

Theo điều lệ giải, sau khi kết thúc vòng đấu bảng, 3 đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Tuy nhiên, do bảng C chỉ có 3 đội nên khi xét thành tích thì kết quả của đội nhì bảng A và B trước đội cuối bảng sẽ không được tính.

Điều này khiến U19 Việt Nam sẽ không được tính kết quả ở trận so tài với Timor Leste (thắng 3-0). Nhưng dù sao thì với trận thắng 5-0 trước U19 Myanmar và kết quả 1-2 trước U19 Indonesia đang giúp các cầu thủ Việt Nam có 3 điểm cùng hiệu số 6/2 khi không tính trận gặp Timor Leste.

Đây là thông số tương đối tốt, nhưng chưa đủ để bảo đảm tấm vé đi tiếp khi còn chờ hai bảng còn lại sau lượt cuối vào các ngày 8 và 9-6. Trận U19 Thái Lan - U19 Malaysia ở bảng B vào ngày 8-6 và U19 Australia – U19 Campuchia vào ngày 9-6, chỉ cần 1 trận kết thúc với tỷ số hòa thì U19 Việt Nam chắc chắn bị loại.

Đội chủ nhà U19 Indonesia giành vé đầu tiên vào bán kết. Ảnh: Aseanfootball

Ngược lại, nếu hai trận đều phân thắng bại, đội bóng áo đỏ vẫn còn cơ hội đi tiếp nhờ hiệu số đang khá thuận lợi. Hiện tại ở bảng B, U19 Thái Lan đang có 3 điểm cùng hiệu số 4/0 sau khi không tính trận thắng U19 Brunei 10-0. Còn U19 Malaysia cũng có 3 điểm cùng hiệu số 3/0 khi không tính trận thắng U19 Brunei 4-0. Còn ở bảng C, U19 Australia đang có 3 điểm cùng hiệu số 10/0, U19 Campuchia đứng nhì với 3 điểm cùng hiệu số 3/0.

QUỐC CƯỜNG