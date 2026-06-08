Khốc liệt cuộc đua lên hạng chuyên nghiệp

Vòng chung kết Giải hạng Nhì quốc gia 2026 có 4 đội tham dự, cạnh tranh 3 suất thăng hạng Nhất mùa tới. Về lý thuyết, mỗi CLB sở hữu tới 75% cơ hội lên hạng, nhưng điều đó không làm giảm sức nóng của cuộc đua. Ngược lại, tính cạnh tranh càng trở nên khốc liệt khi tất cả đều quyết tâm giành quyền góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp.

Gia Định là đại diện của TPHCM tham dự vòng chung kết Giải hạng Nhì quốc gia 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Lát cắt rõ nét nhất về tinh thần thi đấu của các cầu thủ Gia Định đến ở ngày hạ màn vòng loại bảng B. Phải làm khách trên sân của đối thủ trực tiếp Quảng Ngãi và còn bị thủng lưới trước, nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Hoàng Huân Chương vẫn chiến đấu bằng tất cả những gì có thể để giữ lại kết quả hòa 1-1. Bàn gỡ của Vũ Hữu Quý cùng sự kiên cường trong quãng thời gian còn lại đã giúp đại diện TPHCM vỡ òa cảm xúc khi trọng tài cất tiếng còi mãn cuộc.

Trong khi đó, Lâm Đồng đã sớm giành vé vào vòng chung kết nhưng vẫn nỗ lực đánh bại chủ nhà Cần Thơ với tỷ số 1-0 để củng cố ngôi đầu bảng B. Người hâm mộ địa phương cũng đặt trọn niềm tin vào Trương Lâm Nhật cùng đồng đội trong hành trình chinh phục tấm vé thăng hạng, bởi đã 15 năm bóng đá Lâm Đồng chưa có đại diện góp mặt ở Giải hạng Nhất quốc gia.

Ngược lại, các cầu thủ Huế phần nào thi đấu với sự tính toán trong thất bại ngược 1-2 trước chủ nhà PVF nhằm đảm bảo thể lực và tránh thẻ phạt. Đoàn quân của Giám đốc Kỹ thuật Nguyễn Đức Dũng còn phải trải qua hành trình di chuyển khá vất vả từ Hưng Yên xuống Hà Nội trước khi bay vào Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), địa điểm tổ chức vòng chung kết Giải hạng Nhì quốc gia 2026. Với một CLB từng quá quen mặt ở các sân chơi chuyên nghiệp như Huế, việc chủ động tính toán cho giai đoạn đấu loại trực tiếp là điều dễ hiểu.

Huế bất ngờ thua ngược PVF ở trận cầu đầy toan tính. ẢNH: TÂM HÀ

Cũng đối diện áp lực thăng hạng như Huế còn có Trẻ Hà Nội. Nếu hoàn thành mục tiêu, thầy trò HLV Phạm Minh Đức được cho là sẽ chuyển đại bản doanh tới Thái Nguyên để thi đấu từ mùa giải 2026-2027, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá tại địa phương vốn chưa có đại diện ở sân chơi chuyên nghiệp.

Chính vì vậy, Giải hạng Nhì quốc gia chưa bao giờ hấp dẫn đến thế trong cuộc đua giành vé thăng hạng. Theo lịch thi đấu, vòng chung kết sẽ diễn ra trên sân Quy Nhơn vào ngày 13-6 tới với hai cặp đấu Trẻ Hà Nội gặp Gia Định, còn Lâm Đồng đối đầu Huế. Hai đội giành chiến thắng sẽ cùng đăng quang đồng vô địch và đoạt vé thăng hạng Nhất mùa tới. Trong khi đó, hai đội thua sẽ bước vào trận play-off sau đó 3 ngày để tranh suất lên chuyên nghiệp cuối cùng.

HỮU THÀNH