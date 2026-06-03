Đội Huế sắp trở lại sân chơi chuyên nghiệp sau 1 năm rớt hạng

Thầy trò HLV Lê Chí Nguyện thắng thuyết phục đội chủ nhà Trẻ CAHN với tỷ số 3-1 vào chiều 2-6, qua đó sớm đoạt vé dự vòng chung kết Giải hạng Nhì quốc gia 2026.

Các cầu thủ Huế đang khẳng định sức mạnh tại Giải hạng Nhì quốc gia 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Ba bàn thắng của Huế vào lưới Trẻ CAHN được thực hiện bởi đội trưởng Lê Viết Hiếu, Nguyễn Hữu Tuấn và Vũ Bá Hải Dương. Đây cũng là ba cầu thủ của đội bóng Cố đô ở mùa giải 2024-2025 đã không thể hoàn thành mục tiêu trụ hạng Nhất. Nhưng với phần lớn lực lượng được giữ lại từ mùa trước, thầy trò HLV Lê Chí Nguyện lại tỏ ra quá mạnh so với các đối thủ ở bảng A vòng loại Giải hạng Nhì quốc gia 2026.

Khép lại vòng 13, Huế có 22 điểm và xếp nhì bảng A. Đội bóng Cố đô tạo khoảng cách 6 điểm so với CLB xếp thứ ba là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh. Do vòng loại chỉ còn 1 lượt trận nên Huế cùng đội đầu bảng Trẻ Hà Nội (24 điểm) sớm giành 2 tấm vé của bảng đấu này vào vòng chung kết.

Vì đá ít hơn Trẻ Hà Nội 1 trận nên thầy trò HLV Lê Chí Nguyện vẫn có thể giành ngôi đầu bảng A nếu thắng PVF ở lượt trận cuối, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước vòng chung kết tranh vé thăng hạng Nhất.

Tại bảng B, Lâm Đồng đã trở thành CLB đầu tiên đoạt vé dự vòng chung kết. Trương Lâm Nhật cùng đồng đội thắng đội chủ nhà Tây Ninh với tỷ số 2-0 để tạm đứng đầu bảng với 22 điểm.

Tấm vé đi tiếp còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa hai đội cùng có 21 điểm là Gia Định và Quảng Ngãi. Điều thú vị là hai đội sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối vào ngày 7-6 trên sân Quảng Ngãi. Trường hợp hai đội hòa nhau, Gia Định sẽ vượt qua vòng bảng nhờ chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi.

Vòng chung kết Giải hạng Nhì quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 16-6 trên sân Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). Bốn đội của hai bảng A và B sẽ bắt cặp chéo thi đấu vào ngày 13-6, đội giành chiến thắng sẽ chính thức đoạt vé dự Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Trong khi đó, hai đội thất bại sẽ thi đấu thêm trận play-off vào ngày 16-6 để tranh suất cuối cùng lên chơi chuyên nghiệp ở mùa giải mới.

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HỮU THÀNH