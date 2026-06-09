Bán kết Cúp Quốc gia, Nam Định - Công an TPHCM: Cân tài cân sức (18 giờ ngày 11-6)

V-League 2025-2026 đã kết thúc, nhưng mùa bóng vẫn còn những cuộc so tài được dự báo quyết liệt ở Cúp Quốc gia, giải đấu mà đội vô địch sẽ nhận suất tham dự Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027.

Nam Định hướng đến mục tiêu lần thứ 3 liên tiếp tham dự đấu trường Đông Nam Á. Ảnh: VPF

CLB Nam Định đã hai lần tham dự giải đấu này và những diễn biến của họ trong thời gian qua cho thấy đội bóng thành Nam chưa hề có dấu hiệu… mệt mỏi khi sẵn sàng để tiếp tục mục tiêu chinh phục sân chơi này.

Để tham dự một lúc trên nhiều mặt trận, điều kiện cần đầu tiên là tài chính hùng mạnh để trang bị lực lượng ngoại binh nhằm đảm bảo vấn đề thể lực. Ở sân chơi Đông Nam Á, mỗi đội có thể đăng ký 7 ngoại binh nên nếu có tài chính mạnh sẽ đủ sức để chia hai đội hình ở hai đấu trường khác nhau.

Ở lại với cuộc so tài trên sân Thiên Trường sắp tới, Nam Định có ưu thế đá sân nhà cũng như kinh nghiệm ở những trận đấu mang tính loại trực tiếp này. Đội chủ nhà đang dốc sức để đạt kết quả cao nhất ở giải đấu này sau khi không bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League. Đó cũng là nhiệm vụ không dễ dàng chút nào cho HLV Vũ Hồng Việt và các học trò, bởi đối thủ của họ cũng sẵn sàng cho việc tham dự đấu trường Đông Nam Á mùa tới.

Xuân Son và Tiến Linh sẽ lần thứ 3 có dịp đối đầu ở mùa này. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Thời gian qua CLB Công an TPHCM đã âm thầm chuẩn bị lực lượng cho mùa bóng 2026-2027 mà họ quyết tâm rất cao sau mùa đầu mang tính khởi động vừa qua. Họ về đích trong top 5 V-League, kết quả được xem là không đến nỗi nào. Thực lực hiện có trong tay, Công an TPHCM đủ sức để hướng tới mục tiêu vượt qua Nam Định để đi tiếp vào trận chung kết.

Lịch sử đối đầu gần đây có phần nghiêng về đội chủ nhà. Nhưng ở mặt trận Cúp Quốc gia cùng thể thức đá loại trực tiếp thì không có chỗ cho những sai số cũng như tính toán đường dài. Tất cả định đoạt chỉ ở 1 trận đấu và kinh nghiệm, bản lĩnh sẽ quyết định chung cuộc.

Khả năng trận đấu sẽ tiến xa đến loạt sút luân lưu khi dù đá trên sân khách nhưng Công an TPHCM có hàng phòng ngự khá chắc chắn. Trận thua trên sân Thiên Trường ở V-League sẽ đem lại nhiều kinh nghiệm bổ ích. Ngoài ra, tâm lý thoải mái khi không quá nặng áp lực phải thắng như đội chủ nhà cũng là điều giúp Công an TPHCM nhập cuộc thoải mái hơn.

Nếu trận đấu dẫn đến loạt sút luân lưu thì việc có Patrick Lê Giang trong khung thành sẽ là ưu thế không nhỏ cho đội khách.

QUỐC CƯỜNG