Đà Nẵng trụ hạng, PVF-CAND phải đá play-off tranh vé dự V-League

Cùng giành chiến thắng ở ngày hạ màn V-League 2025-2026, Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu trụ hạng, trong khi PVF-CAND đủ điều kiện dự trận play-off và trực tiếp đẩy Becamex TPHCM xuống hạng Nhất mùa tới.

Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu trụ hạng V-League 2025-2026. ẢNH: PHI HẢI

Tâm điểm vòng đấu cuối cùng diễn ra tối 7-6 là cuộc đua trụ hạng đầy kịch tính giữa Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TPHCM. Trước giờ bóng lăn, cả ba đội cùng có 21 điểm, nhưng Becamex TPHCM xếp cuối bảng do kém thành tích đối đầu, khiến thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh không còn nắm quyền tự quyết.

Trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng đã có màn trình diễn bùng nổ để tự quyết số phận của mình. Phút 24, Makaric khai thông thế bế tắc với pha lập công đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước Thanh Hóa 1-0. Bàn thắng giúp đại diện sông Hàn tạm thời vươn lên vị trí an toàn trên bảng xếp hạng.

Bước sang hiệp hai, Đà Nẵng tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 49, Ribamar tận dụng sai lầm trong khâu phòng ngự của đối phương để nhân đôi cách biệt. Đến phút 58, Brandon thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 3-0, gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng lật ngược tình thế của Thanh Hóa.

Chưa dừng lại ở đó, phút 76, Ngô Hồng Phước ghi bàn thắng thứ tư, hoàn tất chiến thắng đậm đà 4-0 cho Đà Nẵng. Kết quả này giúp đội bóng bên bờ sông Hàn chính thức trụ hạng thành công sau một mùa giải đầy biến động.

Các cầu thủ Đà Nẵng đã nỗ lực thi đấu đến vòng cuối cùng. ẢNH: PHI HẢI

Trong khi đó, PVF-CAND cũng có chuyến làm khách hiệu quả trên sân của Sông Lam Nghệ An. Mahmoud Eid trở thành người hùng với cú đúp bàn thắng chỉ trong ba phút, lần lượt ở các phút 31 và 34, giúp đội khách sớm tạo lợi thế lớn.

Sang hiệp hai, Nguyễn Xuân Bắc nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 61, trước khi Lê Đình Long Vũ ghi bàn danh dự cho SLNA ở phút 78. Chung cuộc, PVF-CAND giành chiến thắng 3-1, qua đó nuôi hy vọng tránh suất xuống hạng trực tiếp.

Ở trận đấu cùng giờ, Becamex TPHCM cũng đánh bại HAGL với tỷ số 3-1. Sau vòng đấu cuối, cả ba đội đều kết thúc mùa giải với 24 điểm. Tuy nhiên, nhờ các chỉ số phụ thuận lợi hơn, Đà Nẵng vươn lên vị trí an toàn và chính thức ở lại V-League mùa tới.

Trong khi đó, PVF-CAND khép lại mùa giải ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Dù tránh được suất xuống hạng trực tiếp, đội bóng này vẫn phải bước vào trận play-off quyết định với Bắc Ninh vào ngày 12-6. Đây sẽ là trận đấu mang tính sống còn, quyết định tấm vé cuối cùng tham dự V-League mùa giải tiếp theo.

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HỮU THÀNH